Александр Лукашенко о визитёрах в ТЛЦ: «Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками? На камеру, естественно»

За бесчеловечной картиной с беженцами на белорусско-польской границе весь мир наблюдает уже 15-й день. На прошлой неделе в «Брузгах» были слышны выстрелы, людей поливали из водометов, применялись светошумовые гранаты. Это так «гостеприимно» Запад встречал, как оказалось, нежданных гостей, хотя в свое время Евросоюз их публично приглашал. Тысячи беженцев, даже те, что пострадали от рук польских силовиков, все еще надеются попасть в Европу, в частности в Германию. Кто-то из этих несчастных людей направляется к своей семье, кто-то нуждается в лечении, а кто-то просто сбежал из разрушенного войной родного дома.

Оставить в беде иностранцев, понятное дело, Беларусь не могла. Лично к этому вопросу подключился и глава государства. Он поручил подготовить для беженцев транспортно-логистический центр, что в полутора километрах от границы. Сегодня же Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что белорусы и дальше будут помогать этим людям. В том числе, в организации обратного авиарейса домой. Тем временем Евросоюз не стремится помочь в разрешении кризиса. И это несмотря на недавние телефонные разговоры нашего Президента с Ангелой Меркель. Кроме того, все помнят, что Запад пообещал выделить порядка 700 тысяч евро гуманитарной помощи. Пока это только слова, как отметил Владимир Караник. Не убедителен и приезд международных организаций на границу к беженцам – это всего лишь красивая картинка для кадра. Помощи от них никакой. И в этом вопросе у Президента четкая позиция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди – беженцы. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию – вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей. Они же не с большой охотой туда хотят вернуться, поэтому мы будем это поддерживать. Хотят они в Германию, Польшу – мы всячески будем стараться им помочь. Мы будем говорить, требовать вместе с ними, чтобы их пропустили в Германию. Ведь сейчас уже открылось главное: они туда едут не только, чтобы нормально жить (это тоже, они хотят нормально жить), но вопрос в воссоединении семей. И вот, получили ядохимикатами в лицо. Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по двум тысячам беженцев. Меркель мне пообещала: на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), – контактные лица – они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе» – «Да мы там в командировке, еще где-то и прочее». В этой связи не надо никого ждать.

Отказались – значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли. И Меркель в разговоре со мной говорила: «Господин Президент, допустите международные организации». Я говорю: «У нас нет проблем». Но я уже вижу некоторые лица (даже я вижу по телевизору) в который раз приехали сюда. Чего они сюда ездят? Чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев. Чтобы их ноги там не было. Приехали – ну так вы помогите им. Кроме Белорусского Красного Креста (я вижу, Шевцов там) и наших депутатов, представителей нашей власти, никто конкретно этим не занимается. А приезжают за нос ребеночка почесать. Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками? На камеру, естественно. Приехали, помощи конкретной нет – до свидания. Нечего делать. Пусть к полякам едут. Вчера специалистам, ВОЗовцам, показывают снимки рентгеновские, что лечили, надо долечиться – «Едьте в Ирак лечиться». Поэтому с этими визитерами (ты там чаще бываешь) – нечего им здесь делать.