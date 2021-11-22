У двоих переломаны ноги. Группу беженцев из 12 человек с травмами обнаружили белорусские пограничники

Новости Беларуси. Новые факты зверского обращения польских силовиков с беженцами. Вечером 21 ноября группу из 12 человек, среди которых было пятеро детей, польские правоохранители силой заставили перейти на территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Покалеченных людей обнаружили наши пограничники. У двух мужчин переломаны ноги. Как рассказали беженцы, увечья нанесли польские солдаты. Причем 50-летнему гражданину Ирака для перелома хватило нескольких ударов телескопической металлической дубинкой.

Пострадавшие также рассказали, что в Польше их несколько раз жестко избивали из-за отказа следовать в Беларусь и применяли слезоточивый газ. Причем распыляли его даже в направлении детей. Для оказания помощи белорусскими пограничниками была вызвана медицинская бригада.

Беженцев разместили в теплом помещении, накормили и оказали помощь. Двое мужчин с переломами ног доставлены в больницу.

К нам поступило обращение, что возле границы находятся лица, которые нуждаются в медицинской помощи. По приезду мы диагностировали у двоих переломы и решили их госпитализировать в высоковскую больницу. Осмотрели женщину, которая нуждалась в медицинской помощи.