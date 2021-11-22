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У двоих переломаны ноги. Группу беженцев из 12 человек с травмами обнаружили белорусские пограничники

22 ноября 2021 18:16
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Новости Беларуси. Новые факты зверского обращения польских силовиков с беженцами. Вечером 21 ноября группу из 12 человек, среди которых было пятеро детей, польские правоохранители силой заставили перейти на территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У двоих переломаны ноги. Группу беженцев из 12 человек с травмами обнаружили белорусские пограничники-1

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Покалеченных людей обнаружили наши пограничники. У двух мужчин переломаны ноги. Как рассказали беженцы, увечья нанесли польские солдаты. Причем 50-летнему гражданину Ирака для перелома хватило нескольких ударов телескопической металлической дубинкой.  

У двоих переломаны ноги. Группу беженцев из 12 человек с травмами обнаружили белорусские пограничники-4

Пострадавшие также рассказали, что в Польше их несколько раз жестко избивали из-за отказа следовать в Беларусь и применяли слезоточивый газ. Причем распыляли его даже в направлении детей. Для оказания помощи белорусскими пограничниками была вызвана медицинская бригада.  

У двоих переломаны ноги. Группу беженцев из 12 человек с травмами обнаружили белорусские пограничники-7

Беженцев разместили в теплом помещении, накормили и оказали помощь. Двое мужчин с переломами ног доставлены в больницу.   

У двоих переломаны ноги. Группу беженцев из 12 человек с травмами обнаружили белорусские пограничники-10

К нам поступило обращение, что возле границы находятся лица, которые нуждаются в медицинской помощи. По приезду мы диагностировали у двоих переломы и решили их госпитализировать в высоковскую больницу. Осмотрели женщину, которая нуждалась в медицинской помощи. 

У двоих переломаны ноги. Группу беженцев из 12 человек с травмами обнаружили белорусские пограничники-13

Юлия Алексеюк:  
Теперь мы видим, что с каждым разом агрессия усиливается. Теперь уже недостаточно вытеснить группы с детьми за пределы страны. Жестокость в подавлении и унижении беженцев в Польше достигла критического уровня.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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