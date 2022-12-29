Лукашенко: «Новый год – это праздник, который каждого взрослого побуждает стать волшебником»

Новости Беларуси. Мир и безопасность – элементарные вещи, которые просто обязаны быть в жизни каждого ребенка. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 29 декабря, на благотворительном празднике во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Елка с участием главы государства – традиция современной Беларуси. Это красочная кульминация предновогодней благотворительной акции «Наши дети». На Главную елку страны пригласили более 2 тысяч ребят. Среди них дети-сироты, воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, а также наши маленькие гости из Донбасса. Подробности сказочного представления у Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Наши дети – в сказке. Доброй и мирной. Такая может быть лишь в Беларуси. А во Дворце Республики – один из фрагментов праздника. Главная елка страны. Тысячи счастливых лиц со всей Беларуси.

Мы, конечно, встали, у нас в 4 утра был выезд. Но по дороге мы спать не хотели – ждали!

– Ждали праздника и он случился?

– Да!

Новый год – новые события в будущем.

– Вера в будущее, лучшее?

– Да.

– А что сейчас старшеклассники у Деда Мороза просят?

– Честно, не знаю, но я прошу всегда светлого будущего.

Елку уже поставили, игрушки.

– А как тебе сегодняшний праздник?

– Классно!

– А в Новый год есть у тебя какие-то мечты, что загадала?

– Ну да, чтобы радость, здоровье, счастье.

– Всем?

– Да.

Марафон добрых дел для наших детей – идея главы государства. А кульминация этой акции – Главная елка страны. Гости новогодней сказки – дети без родительского внимания, победители олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний. Эту Главную елку еще называют президентской. По традиции поздравить ребят приезжает глава государства.

А как попадают на президентскую елку?

– Я попала сюда с помощью выигрыша в конкурсе. Я нарисовала рисунок и получила второе место.

– А что за рисунок? О чем?

– На День матери о материнской любви к ребенку.

Столько помощников Президента, и Президент тут будет.

– Ждешь Президента? Зачем?

– Посмотреть на него настоящего. Именно за улыбки на детских лицах и стоило не отдавать любимую. А Беларусь превращать просто в космос. Чтобы современная детвора была озабочена не глобальными вопросами, а была ближе к старой доброй сказке. Хотя во время выступления Президента детвора телефоны из рук не выпускала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подчеркиваю: в мире очень много детей, которые не имеют тепла домашнего, родительского. Много детей, которые хотят покушать и просто спокойно жить, чтобы на их земле был мир. Вот об этих людях, об этих детях мы должны помнить всегда. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю. К счастью, у вас другие мечты, детские. Пусть они всегда будут такими и пусть эти мечты обязательно сбываются. В зале дети и родственники тех, кто служит стране. Даже ценой своей жизни. На представление во Дворец Республики были приглашены родственники героев Беларуси майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко. И семья погибшего сотрудника «Альфы» Дмитрия Федосюка.

Бабушка мне поутюжила платье. Я готовилась. Мне понравились и белочки, и подарочки. Я хочу, чтобы Дед Мороз мне положил под елку подарок.

Я хочу с мамой всегда быть вместе.

– Вы такие друзья настоящие?

– Настоящие подружки. Чувство волшебства, да, очень хочется. А кое-кто мне помогает в этом. Кто мне помогает?

– Я!

Добро побеждает. В 2022 году за добро Деду Морозу и главным героям помогал сражаться главный исполин Беларуси – зубр и его команда. Новый год и Рождество Христово. Неважно, кто принесет радость: Дед Мороз, большой чиновник, добрый бизнесмен, друг семьи или щедрый знакомый – главное, чтобы без подарка никто не остался. И сейчас те, кто получал подарки во время акции «Наши дети», теперь сами стали участниками благотворительной акции и волонтерами.

Александр Лукашенко:

Новый год – это праздник, который каждого взрослого побуждает стать волшебником, не только Деда Мороза, всех нас. А что делают волшебники? Исполняют желания. Еще одна традиция, которая зародилась в нашей суверенной, независимой Беларуси, эта традиция называется «Наши дети». И особенно в Новый год, в эти праздничные дни все взрослые – предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие – идут к детям. Я думаю, что эту традицию нельзя загубить. Ее нужно продолжить до старого Нового года (подробнее здесь).

Евгений Пустовой:

Социальная забота – это лицо современной Беларуси. А вот все сокровища Беларуси в одной упаковке сегодня подарили Президенту. Елочные шары внутри с достопримечательностями Беларуси сделаны талантливыми детьми вместе под патронажем их преподавателей. Но главное сокровище Беларуси – это наши дети. И сегодня они расходились веселыми с тяжелыми рюкзаками подарков. И пусть это будет самая тяжелая ноша в жизни их сказочного детства.

Этот момент нам запомнится на всю жизнь!

– Останутся фотографии, воспоминания, что это было так круто!