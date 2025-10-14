«Наш каждый ребёнок – это осознанный шаг». Многодетная мама рассказала о воспитании пятерых сыновей

30 сентября Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко наградил белорусок орденом Матери. Напомним, в нашей стране такую награду получают женщины, у которых есть пять и больше детей. Сегодня в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь пришла одна из них, мама пятерых сыновей Ольга Борисенко вместе с сыном Ильей.

Ольга Борисенко, многодетная мама:

Старшему 22 года, Илья студент БНТУ, 19 лет. Двойняшки, им по 10 лет. И Матвейка, наш ангелочек, ему 5 лет.

Александра Каштанова:

Как вам удается выстраивать быт, потому что вы работающая мама. У вас столько парней, столько мальчиков, за которыми нужно ухаживать.

Ольга Борисенко:

Здесь, конечно, нужно похвалить нашего папу, моего супруга. Вот благодаря ему у меня это все и получается очень даже гладко, можно сказать. И ребятишки, и парнишки у нас все сами умеют готовить. Все убирать умеют. Вот это еще сплачивает. То, что они видят, что мама одна женщина в семье, поэтому помогать обязательно надо. А папа большой пример в семье.