Лукашенко о Нобелевской премии для Трампа: Быть в ряду этих отщепенцев ему не к месту!
О готовности заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости сегодня, 14 октября, совещание по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На разговор к Президенту были приглашены премьер-министр, глава Администрации, госсекретарь Совета безопасности, генеральный прокурор и председатель КГБ. В центре внимания участников совещания – внешеполитические вопросы.
Приход к власти администрации Дональда Трампа стал переломным моментом – международная обстановка начала стремительно меняться. И при всех существующих противоречиях американский лидер демонстрирует решительность в попытках урегулировать глобальные вопросы. Этот факт отметил в ходе сегодняшнего совещания Александр Лукашенко.
Так, накануне на саммите в Шарм-эль-Шейхе было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа – документ, основанный на 20 пунктах мирного плана, предложенным ранее Трампом. Кроме того, глава Белого дома на днях заявил о намерении содействовать снижению напряженности между Пакистаном и Афганистаном, здесь стоит отметить и недавнюю личную встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом – еще один шаг в направлении урегулирования российско-украинского конфликта. За подобного рода инициативы Президент США выдвигался на Нобелевскую премию мира, однако в итоге награду получил венесуэльский политик.
Александр Лукашенко выразил свое отношение к решению Нобелевского комитета, назвав его политизированным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо отдать должное, при всех недостатках Дональд делает решительные шаги в мире по решению глобальных вопросов. Конечно, еще предстоит немало сделать. Делали мы десятилетиями и чуть ли не целый век там порядок наводили так, ничего и не сделали. Поэтому я абсолютно поддерживаю эти шаги Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке в данном случае. Шаг решительный, хороший, который, возможно, приведет к созданию государства, может быть, единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа, и наконец-то люди получат возможность там нормально жить.
Александр Лукашенко:
Это только один момент, но здесь ряд вопросов, которые могут быть решены. Не присуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявления разного рода нобелевцев тоже можно принять. Они обещают, что в будущем году он точно получит Нобелевскую премию мира. Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию, потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. Ну а люди в мире должны оценить то, что делают Соединенные Штаты Америки и их Президент на международной арене. Это важнее – оценка международного сообщества и людей в мире, нежели вот этой политизированной структуры. Я иногда так думаю, ну если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы вот точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали, а наоборот подталкивали Беларусь к этой так называемой войне.
Ну и сравнить оппозиционерку из Венесуэлы, ничего не имею против. Не знаю о ее политике, как и вы, наверное, ничего не знаете. Ну вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Но это нормально. Но если обещана премия Дональду Трампу в будущем году, значит мы можем рассчитывать на то, что он будет проводить политику мира, по крайней мере до вручения ему этой Нобелевской премии. Но то, что он ее получит, это, безусловно, поздравлять его с этим, еще раз подчеркиваю, нам не следует в силу нашего отношения к этой Нобелевской премии.