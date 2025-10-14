Лукашенко о Нобелевской премии для Трампа: Быть в ряду этих отщепенцев ему не к месту!

О готовности заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости сегодня, 14 октября, совещание по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор к Президенту были приглашены премьер-министр, глава Администрации, госсекретарь Совета безопасности, генеральный прокурор и председатель КГБ. В центре внимания участников совещания – внешеполитические вопросы.

Приход к власти администрации Дональда Трампа стал переломным моментом – международная обстановка начала стремительно меняться. И при всех существующих противоречиях американский лидер демонстрирует решительность в попытках урегулировать глобальные вопросы. Этот факт отметил в ходе сегодняшнего совещания Александр Лукашенко. Так, накануне на саммите в Шарм-эль-Шейхе было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа – документ, основанный на 20 пунктах мирного плана, предложенным ранее Трампом. Кроме того, глава Белого дома на днях заявил о намерении содействовать снижению напряженности между Пакистаном и Афганистаном, здесь стоит отметить и недавнюю личную встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом – еще один шаг в направлении урегулирования российско-украинского конфликта. За подобного рода инициативы Президент США выдвигался на Нобелевскую премию мира, однако в итоге награду получил венесуэльский политик. Александр Лукашенко выразил свое отношение к решению Нобелевского комитета, назвав его политизированным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо отдать должное, при всех недостатках Дональд делает решительные шаги в мире по решению глобальных вопросов. Конечно, еще предстоит немало сделать. Делали мы десятилетиями и чуть ли не целый век там порядок наводили так, ничего и не сделали. Поэтому я абсолютно поддерживаю эти шаги Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке в данном случае. Шаг решительный, хороший, который, возможно, приведет к созданию государства, может быть, единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа, и наконец-то люди получат возможность там нормально жить.