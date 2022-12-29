Лукашенко: предлагали во Дворце Независимости проводить Венский бал. Я сказал: мы проведём белорусский

Новости Беларуси. Мир и безопасность – элементарные вещи, которые просто обязаны быть в жизни каждого ребенка. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 29 декабря, на благотворительном празднике во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этой сцены всегда звучат самые важные заявления, название серьезное – Дворец Республики. А сегодня еще просто от президентского сердца. Любящего, отцовского сердца – нашим детям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все мы под Новый год, а больше всего вы, просите чего-то у Деда Мороза: подарков дай, дай, Дед Мороз, и прочее. А Деду Морозу ничего? Поэтому я решил, что будет правильно, если мы сегодня от моего и от вашего имени поздравим нашего Деда Мороза и Снегурочку и вручим им подарки.

Мои юные друзья! Я хочу прежде всего вас поздравить с наступающим Новым годом. Праздником волшебства, веселья и подарков. Если мы говорим – страна суверенная, независимая, значит должны быть свои традиции. Исконные, белорусские. У нас этих традиций много. Вчера появилась новая традиция. Лет пять тому назад, в канун Нового года проводить новогодний бал. По аналогу Венского бала, вы помните. Кстати, венцы предлагали у нас во Дворце Независимости проводить Венский бал. Но тогда я сказал: а почему Венский бал? Мы сами проведем белорусский новогодний бал. И это стало традицией. Сегодня у нас очередная традиция: новогодняя елка с Президентом. Елок будет много, все они будут без Президента. А вот традиционная – с Президентом. Будут и другие президенты, но эта традиция останется, если, конечно, вы этого захотите.

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