Расходы администрации президента Польши в 2026-м достигнут рекордного уровня

Президент Польши решил для своих нужд брать деньги из бюджета как из собственного кошелька. По данным местных СМИ, расходы администрации главы государства в 2026 году побьют все рекорды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на международные командировки Кароля Навроцкого планируется выделить почти 5 миллионов злотых или более 1 миллиона евро, что на 400 тысяч больше в чем в нынешнем году. Впрочем, президентская администрация решила вообще себя ни в чем не ограничивать. Для собственных нужд там решили взять из бюджета 325 миллионов злотых – это более 70 миллионов евро. То есть ежедневные траты составят 200 тысяч евро.

У предыдущего лидера Польши Анджея Дуды аппетиты были намного скромнее. Во времена его правления годовые расходы администрации составляли 33 миллиона евро. Ну и остается добавить, что правительство Польши приняло бюджет на следующий год с громадным дефицитом. Он составляет около 75 миллиардов евро.