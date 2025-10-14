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Расходы администрации президента Польши в 2026-м достигнут рекордного уровня

14 октября 2025 11:15
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Президент Польши решил для своих нужд брать деньги из бюджета как из собственного кошелька. По данным местных СМИ, расходы администрации главы государства в 2026 году побьют все рекорды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расходы администрации президента Польши в 2026-м достигнут рекордного уровня-2

Так, на международные командировки Кароля Навроцкого планируется выделить почти 5 миллионов злотых или более 1 миллиона евро, что на 400 тысяч больше в чем в нынешнем году. Впрочем, президентская администрация решила вообще себя ни в чем не ограничивать. Для собственных нужд там решили взять из бюджета 325 миллионов злотых – это более 70 миллионов евро. То есть ежедневные траты составят 200 тысяч евро. 

У предыдущего лидера Польши Анджея Дуды аппетиты были намного скромнее. Во времена его правления годовые расходы администрации составляли 33 миллиона евро. Ну и остается добавить, что правительство Польши приняло бюджет на следующий год с громадным дефицитом. Он составляет около 75 миллиардов евро. 

# Польша

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