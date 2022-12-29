«Мы должны пойти к нашим старикам». Лукашенко призвал позаботиться о пожилых людях

Новости Беларуси. Мир и безопасность – элементарные вещи, которые просто обязаны быть в жизни каждого ребенка. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 29 декабря, на благотворительном празднике во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елка с участием главы государства – современная традиция Беларуси. Это красочная кульминация предновогодней благотворительной акции «Наши дети». На Главную елку страны пригласили более 2 тысяч ребят. Среди них дети-сироты, воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, наши маленькие гости из Донбасса. На этом благотворительная акция не завершается. Добрые дела перейдут в новый 2023-й. Александр Лукашенко призвал и детей, и взрослых окружить заботой пожилых людей, чтобы марафон добра шагал по стране вплоть до старого Нового года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вместе с вами должны пойти к нашим старикам, которые сегодня одиноки, есть еще и такие, о которых забыли дети. Мы все будем стариками, даже вы. И хотелось бы, чтобы этот старт «Наши дети», когда мы идем с подарками к вам, продолжился, чтобы мы пришли к нашим старикам и подарили им подарки, поздравив с Новым годом и Рождеством Христовым.