Прямой эфир

Новости по тегу #Благотворительная акция

Наталья Кочанова приняла участие в благотворительной акции «Соберем портфель вместе»
31 августа 2026 16:55

Наталья Кочанова приняла участие в благотворительной акции «Соберем портфель вместе»

Благотворительный забег для собак «Лохматый марафон» прошел в Минске
16 августа 2026 13:40

Благотворительный забег для собак «Лохматый марафон» прошел в Минске

«Музыка творит чудеса» – о благотворительной акции для особенных детей поговорили с организаторами
09 марта 2026 13:08

«Музыка творит чудеса» – о благотворительной акции для особенных детей поговорили с организаторами

Благотворительный марафон «От всей души» завершился в Беларуси
15 января 2026 07:54

Благотворительный марафон «От всей души» завершился в Беларуси

Министерство информации присоединилось к марафону добрых дел «От всей души»
13 января 2026 17:28

Министерство информации присоединилось к марафону добрых дел «От всей души»

«С благодарностью к старшему поколению» – Басков поздравил 86-летнюю минчанку в рамках марафона «От всей души»
24 декабря 2025 06:28

«С благодарностью к старшему поколению» – Басков поздравил 86-летнюю минчанку в рамках марафона «От всей души»

В пансионате «Солнечный» студенты и преподаватели БГПУ исполнили желания маленьких белорусов
23 декабря 2025 09:31

В пансионате «Солнечный» студенты и преподаватели БГПУ исполнили желания маленьких белорусов

Благотворительный марафон «От всей души» стартовал в Беларуси. Узнали, как поздравят пожилых людей
23 декабря 2025 08:32

Благотворительный марафон «От всей души» стартовал в Беларуси. Узнали, как поздравят пожилых людей

Эстафета добрых дел! Марафон «От всей души» стартует в Беларуси
23 декабря 2025 07:00

Эстафета добрых дел! Марафон «От всей души» стартует в Беларуси

Марафон добра! Дмитрий Крутой посетил школу-интернат в Белыничах
22 декабря 2025 14:11

Марафон добра! Дмитрий Крутой посетил школу-интернат в Белыничах

Благотворительный проект «Наши дети» поднял настроение юным пациентам в РНПЦ детской онкологии
19 декабря 2025 14:08

Благотворительный проект «Наши дети» поднял настроение юным пациентам в РНПЦ детской онкологии

Могилёвская область присоединилась к благотворительной акции «Эстафета тепла»
02 декабря 2025 11:15

Могилёвская область присоединилась к благотворительной акции «Эстафета тепла»