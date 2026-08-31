Новости по тегу #Благотворительная акция

Добрая инициатива проходит под эгидой Белорусского союза женщин уже около 10 лет. За это время десятки тысяч ребят получили подарки к школе.
На дистанцию вышли четвероногие участники разных пород – от крошечных шпицев до статных овчарок.
Решили поездить по всей Беларуси, чтобы все дети могли увидеть наших детей и вместе с ними спеть. Эта акция и есть, чтобы они тоже стали успешными и талантливыми.
По данным Министерства труда и социальной защиты, в мероприятиях приняли участие более 23 тысяч человек.
Ведомство уже не первый год помогает Оршанскому пансионату «Счастливое долголетие». На этот раз подарок – грузовой электроскутер.
Заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Дмитрий Басков посетил минчанку Альбину Пожаеву.
Учащиеся факультета дошкольного образования подготовили для малышей спектакль. Показали яркую анимационную программу. В подарок привезли сладкие угощения.
Праздник должен прийти ко всем: и к маленьким, и к взрослым. А чтобы не оставить без внимания наших стариков, пожилых и одиноких людей, в стране стартует еще один добрый марафон «От всей души».
В дни зимних праздников теплом и заботой окружат более полумиллиона граждан почтенного возраста.
Благотворительный марафон добра «Наши дети» продолжает шествие по стране. 22 декабря гостей встречали в специальной школе-интернате в Белыничах.
Представители организации «Белая Русь» совместно с руководством администрации Заводского района Минска и комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды организовали для детей настоящий праздник.
Ветеранам, пенсионерам и инвалидам помогут в заготовке дров, уборке снега, наведении порядка на придомовых территориях и мелком ремонте. Не менее важно и живое общение.
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