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Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его гражданства

14 октября 2025 10:05
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Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его гражданства-0

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет оспаривать в суде возможное решение о лишении его украинского гражданства. Об этом пишет РИА Новости.

Петиция с соответствующим требованием быстро набрала необходимое количество голосов и теперь должна быть рассмотрена президентом Украины.

Труханов считает, что инициатива связана с попыткой вытеснить его из политики. Он отверг обвинения в наличии российского паспорта, которые ранее звучали в его адрес.

В 2024 году антикоррупционный суд отправил Труханова под стражу с возможностью внесения крупного залога. Его обвиняли в махинациях при покупке здания завода «Краян», однако суд первой инстанции оправдал мэра. Против него также заведено несколько уголовных дел.

Фото: pixabay

# Международная политика

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