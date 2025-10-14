26 жительницам Минской области вручили ордена Матери

Этот праздничный день в Беларуси по традиции не обходится без трогательной церемонии. Вручение ордена Матери – не только оценка заслуг женщин, которые родили и воспитали пять и более детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это повод сказать большое человеческое «спасибо» за их негромкий, но крайне важный материнский труд. И сегодня оно звучало в адрес 26 жительниц столичной области, которые приехали в Минск на церемонию награждения. Все они представительницы разных профессий и многие успешно совмещают карьеру с заботой о детях, поддержанием уюта в семье.

Светлана Парошина, многодетная мать: Я из города Любань. У нас большая семья. Как говорится, четыре сыночка и лапочка дочка. Дети очень сильно поддерживают. Я ничего не хочу сказать. У меня дети очень умеют все делать. Мы не заставляли ничего делать. Они все сами. И кушать приготовят, и дома берут.

Надежда Черняк, многодетная мать: Многодетная семья у нас. Пять деток – четыре мальчишки и доченька. Варвара младшая самая. Волнительно, тревожно, честно. Такое чувство переполняет. Но я очень рада, что меня удостоили такого звания – ордена Матери.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Эти мамы являются примером, как надо относиться к своей семье. Они жертвуют порой собой для того, чтобы их дети стали достойными людьми. Для того, чтобы они ни в чем не нуждались. Со стороны государства наша задача – делать для этого все необходимое и создавать соответствующие условия.

Орден Матери в Беларуси вручают начиная с 1998-го. В нынешнем году его получили 458 женщин.