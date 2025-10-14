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Продукцию «Беллегпрома» широко представят на популярных маркетплейсах

14 октября 2025 11:14
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Увеличение ассортимента выпускаемых изделий, освоение новых рынков сбыта. Продукцию «Беллегпрома» широко представят на популярных маркетплейсах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукцию «Беллегпрома» широко представят на популярных маркетплейсах-2

Эти задачи, поставленные Президентом при назначении, будет решать новый руководитель концерна Надежда Лазаревич. Сегодня ее представили трудовому коллективу. Перед ним поставлено не мало целей. Из новых подходов – освоение онлайн-торговли. Ассортимент изделий, которые будут реализовывать достаточно широк: это не только предметы гардероба для повседневной носки, но также галантерея, текстиль. Что касается производства, акцент сделают на кожевенной отрасли. 

Лукашенко поручил поднять отечественную легкую промышленность на более высокий уровень.

Продукцию «Беллегпрома» широко представят на популярных маркетплейсах-4

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:
Отрасль действительно непростая. Считаю необходимым отработать какие-то комплексные меры по поддержке данной отрасли. Это необязательно финансовая поддержка, это могут быть и другие системные меры, которые поддержат отрасль. Не надо забывать, что у нас очень много безведомственной формы отчетности предприятий, которые тоже занимаются легкой промышленностью. Я считаю необходимым, в том числе и их вовлечь в общую работу с «Беллегпромом». И надо понимать, чем живет наша легкая промышленность, в том числе и на предприятиях безведомственной формы отчетности, какие у них есть системные вопросы.

Отметим, продукция «Беллегпрома» пользуется спросом как в нашей стране, так и за рубежом. Ее экспортируют в 50 стран. Продажи, рентабельность и объем выпускаемой продукции увеличиваются ежегодно. 

# Предприятия Беларуси # Надежда Лазаревич

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