«Это счастье – поздравить ребят с наступающим Новым годом». Кочанова навестила воспитанников Детского городка в Минске

Спикер верхней палаты парламента со многими из этих ребят встречается не первый раз. Знакомство случилось еще в Совете Республики на экскурсии. А сегодня, в канун Нового года, такой визит особенно символичен.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для меня это радость, для меня это счастье – поздравить ребят с наступающим Новым годом и пожелать им всего самого доброго. Потому что действительно они все наши, мы их любим. Посмотрите, они такие маленькие, но они патриоты своей страны. Они всегда говорят о том, как любят нашу страну – родную Беларусь. Они хорошо знают свою историю. И я в этом убедилась не однажды. Поэтому дай бог им счастья, здоровья, а мы всегда с ними будем рядом. Всегда.