«Это счастье – поздравить ребят с наступающим Новым годом». Кочанова навестила воспитанников Детского городка в Минске
Новости Беларуси. Тех, кто остался без внимания и заботы родителей, с наступающим праздником поздравила Наталья Кочанова. 29 декабря она навестила воспитанников Детского городка Ленинского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спикер верхней палаты парламента со многими из этих ребят встречается не первый раз. Знакомство случилось еще в Совете Республики на экскурсии. А сегодня, в канун Нового года, такой визит особенно символичен.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для меня это радость, для меня это счастье – поздравить ребят с наступающим Новым годом и пожелать им всего самого доброго. Потому что действительно они все наши, мы их любим. Посмотрите, они такие маленькие, но они патриоты своей страны. Они всегда говорят о том, как любят нашу страну – родную Беларусь. Они хорошо знают свою историю. И я в этом убедилась не однажды. Поэтому дай бог им счастья, здоровья, а мы всегда с ними будем рядом. Всегда.
Елки, шарики, веселятся все. Все красиво. Здесь горит, подарки стоят. Мне очень нравится!
В 2022 году благотворительный марафон объединит более миллиона ребят. Акция продлится до 15 января.
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