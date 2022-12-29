Министр образования Беларуси: я до сих пор верю в Деда Мороза. Встречаясь с детьми, переносишься в детство

Новости Беларуси. Мир и безопасность – элементарные вещи, которые просто обязаны быть в жизни каждого ребенка. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 29 декабря, на благотворительном празднике во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елка с участием главы государства – традиция современной Беларуси. Это красочная кульминация предновогодней благотворительной акции «Наши дети». На главную елку страны пригласили более 2 тысяч ребят. Среди них дети-сироты, воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, а также наши маленькие гости из Донбасса.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодня волнительно не только самым юным белорусам. Сегодня волнительно даже самым серьезным взрослым. Глава Администрации Президента поправляет галстук, а министр образования готов водить хороводы.