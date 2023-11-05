Лукашенко: «Нет перспективы без чистой энергии». БелАЭС – история создания важнейшего объекта в Беларуси

Пока Литва забрасывает нас нотами и другими важными бумажками, мы время не тратим впустую, а думаем, как эффективно воспользоваться возможностями АЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведение в строй атомной станции уже обеспечило экономию валютной выручки более чем на 650 миллионов долларов. А Беларусь заняла третье место в рейтинге стран Европы по дешевизне электроэнергии. И все это мы сделали за достаточно непродолжительный период времени. Но на самом деле за этим большая история. Наш политобозреватель Алена Сырова вспомнит основные вехи создания одного из самых амбициозных проектов в истории суверенной Беларуси.

Больше не туманная перспектива, а выполненная амбициозная задача. Над ее решением трудились около 9 тысяч человек из двух стран. Но по факту миллионы тех, кто верил, и если не поддерживал, то хотя бы не мешал. Вопреки и во имя. Три года спустя после запуска первого энергоблока первой Белорусской атомной электростанции на центральном пункте управления ею все те же только уже в другом настроении. Главный инженер станции и Президент страны. Два человека, которые как никто понимают всю степень ответственности и важности пройденного пути. Лукашенко о том, как строили БелАЭС: изучили опыт Америки, французов, китайцев, японцев и корейцев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже вижу, ты светишься, значит, все нормально. В первый раз встретились, не очень светился. Но главное, мне говорит: вот кадры, как бы нам… Да найдем мы людей!

Анатолий Бондарь, первый заместитель генерального директора – главный инженер Белорусской АЭС:

На данный момент коллектив – сплав опыта и молодости. Нас подкрепляют очень хорошо наши белорусские вузы, будь то Белгосуниверситет, политех, по-старому называю.

– Правильно называешь.

– Более 400 человек по второму блоку – у нас подпитка вузов Республики Беларусь. Спасибо россиянам, разбавляют опыт с эксплуатацией, поэтому настроение хорошее.

– Ни одна страна в мире не поступила бы так, как Россия. Пожалуйста, берите! И сейчас докладывали о направлениях сотрудничества. Американцам они этого не предложат и другим. Приходите, давайте вместе работать. Большое дело. Лукашенко: европейцы придут к нам, они уже поняли, что Америка их поставила в позу и ломает.

По сути, на этих кадрах проходит приемка полноценной работы станции Президентом. За пару дней до этого, пока еще не все акты были подписаны, не все ведомства дали добро, глава государства собрал совещание, основным лейтмотивом которого стало напоминание о безусловном приоритете – безопасности белорусов.

Александр Лукашенко:

Даже какие-то нюансы нужно доводить до ума. «Росатом» должен это прекрасно понимать. Мы чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве станции непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Поэтому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны. Надо понимать, на каждом этапе мы щепетильно подходили к этому вопросу. От задумки, когда выбирали подрядчика, до самого финального этапа. Доверяли, но проверяли.

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

У нас получилась такая двойная система контроля. То есть, с одной стороны, мы создавали и реализовывали проект под полным надзором российских регуляторов: и «Ростехнадзора», и МЧС. А здесь еще ваши перехватывали и все экзаменовали. Поэтому от ошибки была максимальная страховка. И хотели понимать. Что, конечно, напрягало «Росатом» – все же крупнейшая корпорация, с хорошей репутацией и опытом строительства АЭС по всему миру, но нам нет дела до всех, есть дело до своего дома. И им мы не имеем права рисковать. Лукашенко посетил БелАЭС – о чем говорили с ответственными? Основные тезисы Президента.

Так что официальным днем становления на обе ноги нашей станции можно считать 1 ноября 2023-го. Результатом довольны все стороны. Хотя, конечно, есть нюансы. Так, например, в очерченные сроки не уложились, по этой причине мы рассчитываем на компенсацию российской стороной нарушения договоренностей. Но это мелочи в сравнении с тем, что в результате получили.

Этот объект – наш первенец в сфере строительстве АЭС, к другим уже привлекают белорусских строителей коллеги из «Росатома». Речь о Египте. Рассматривают возможность участия и в венгерском проекте. Получился самым-самым по многим параметрам. И вывел нас в мировые лидеры по генерации электроэнергии. Для страны же обеспечил существенную экономию. Каждый день работы одного блока сохраняет приблизительно миллион долларов. Вот и считайте.

Александр Лукашенко:

Нет перспективы без чистой энергии, без электричества мы не сможем развиваться. Во-первых, это промышленное производство. И, получив в непростом 2020 году этот прекрасный объект в подарок к 7 ноября, и сегодня второй блок, я считаю, что мы поступили правильно, создав это чудо. Выгоду это принесет и обычному человеку, и нашей промышленности. Это тоже для человека и для сельского хозяйства.