Лихачёв: Беларусь по атомной энергетике может обогнать США
Новости Беларуси. Глава государства с рабочей поездкой в Островецком районе. В центре внимания БелАЭС. Введение в эксплуатацию второго блока и внедрение атомной станции в экономику страны во вторник, 31 октября, обсуждали в кабинете главы государства. 3 ноября Президенту вручили символичный паспорт готовности объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту вручили символичный паспорт готовности БелАЭС
Реализация проекта началась в 2008 году. Тогда были разные мнения, некоторых пугал мирный атом. Однако сегодня, по завершении строительства, мы сполна реализовали мечту энергетического суверенитета страны. Два энергоблока обеспечат более 40 % внутренних потребностей в электроэнергии. Строительство атомной станции открывает новые возможности, в том числе для сотрудничества с Россией по ряду наукоемких направлений.
Так, «Росатом» предлагает создать в Беларуси гигафабрику. Речь о производстве накопителей и ключевых электронных компонентов для электротранспорта.
Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:
Беларусь стремительно ворвалась в прошлом году в атомную элиту мира. У вас было в районе 14 % атомного электричества, в этом году на 25-26 %, наверное, выйдите. Нас обгоните, Соединенные Штаты обгоните.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вас обогнать еще много.
Алексей Лихачев:
По удельному весу – получается.
Александр Лукашенко:
А куда бы вы поставили третий блок, если бы вдруг по хозяйству пришлось его сооружать?
Алексей Лихачев:
С точки зрения строительства нового блока, мы никаких проблем не видим вообще. Прекрасно представляем площадку, всегда держим в голове возможность дальнейшего мультиплицирования. Мы же фактически рассматриваем энергосистему как если не единую, то во многом очень комплиментарную между Россией и Беларусью. В этом смысле надо, чтобы наши министерства энергетики, наши правительства выработали план. Что делать неправильно? Смотреть в горизонте 10-15 лет. Надо смотреть в горизонте 60-70-х годов.
Кроме общего валового увеличения потребления, в связи с ростом экономики, обеспеченностью граждан, уровнем жизни, на мой взгляд, произойдет как минимум два еще принципиально важных качественных изменения. И мы об этом частично будем вам докладывать. Все-таки будем переходить на более высокий уровень потребления электродвижения. А электродвижение зависит от количества электричества, соответственно, его нужно генерировать. В этом смысле устойчивая «зеленая» долгосрочная атомная энергетика является базой даже для электродвижения.
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