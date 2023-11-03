Лихачёв: Беларусь по атомной энергетике может обогнать США

Новости Беларуси. Глава государства с рабочей поездкой в Островецком районе. В центре внимания БелАЭС. Введение в эксплуатацию второго блока и внедрение атомной станции в экономику страны во вторник, 31 октября, обсуждали в кабинете главы государства. 3 ноября Президенту вручили символичный паспорт готовности объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту вручили символичный паспорт готовности БелАЭС

Реализация проекта началась в 2008 году. Тогда были разные мнения, некоторых пугал мирный атом. Однако сегодня, по завершении строительства, мы сполна реализовали мечту энергетического суверенитета страны. Два энергоблока обеспечат более 40 % внутренних потребностей в электроэнергии. Строительство атомной станции открывает новые возможности, в том числе для сотрудничества с Россией по ряду наукоемких направлений. Так, «Росатом» предлагает создать в Беларуси гигафабрику. Речь о производстве накопителей и ключевых электронных компонентов для электротранспорта.

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

Беларусь стремительно ворвалась в прошлом году в атомную элиту мира. У вас было в районе 14 % атомного электричества, в этом году на 25-26 %, наверное, выйдите. Нас обгоните, Соединенные Штаты обгоните. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вас обогнать еще много. Алексей Лихачев:

По удельному весу – получается. Александр Лукашенко:

А куда бы вы поставили третий блок, если бы вдруг по хозяйству пришлось его сооружать?