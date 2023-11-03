Лихачёв о БелАЭС: «Никакой более безопасной станции в мире нет»

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны. Мы хоть и не стремились впереди планеты всей, но так получилось, по словам главы «Росатома», что стали обладателями объекта с пометкой «самый». Об этом чуть позже. А пока о том, почему результат именно такой.

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

Мы подготовили паспорт атомной электростанции, может быть, он простенький, но сразу самокритично хочу признать в нем есть ошибки. Я сам его подписал, сам ошибся. Здесь написано: «Срок службы – 60 лет» (подробности здесь). Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не говорит, что ему крови попортили много, зато станцию какую построили! Спасибо! Алексей Лихачев:

Мы для того и нужны… Алексей Лихачев:

Чтобы кровь портить? Алексей Лихачев:

Конечно!

Глава «Росатома» поделился вариантами сотрудничества с белорусами. И видением того, какие сферы будут развиваться благодаря созданной атомной электростанции. Здесь все: от медицины, науки до автостроения. Тренд последнего времени, заданный главой государства, – задавать и задаваться вопросом: а что будет дальше – сегодня в действии. Лихачев: Беларусь по атомной энергетике может обогнать США. Чаще этой темы сегодня обсуждали разве что ту, важность которой обсуждению не подлежит. Это догма. Безопасность. Во время экскурсии по станции, Александру Лукашенко подробно рассказали о всех ее составляющих.