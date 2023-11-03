Белорусы примут участие в строительстве АЭС в Венгрии – глава «Росатома»
Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны.
К слову, о кадрах. Вот главные люди на станции. Благодаря им ее сердце бьется равномерно и подконтрольно. Всего же в строительстве БелАЭС были задействованы около 9 тысяч человек. Белорусы и россияне – 50 на 50. И это еще одно важное условие для полной реализации изначальной задумки. Мы должны были получить компетенции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот какая была главная идея чтобы наши люди научились. Это же космическое производство.
–Воплотилось в жизнь.
–Да, да.
Белорусы и россияне сработались. А кто бы сомневался! Настолько что «Росатом» уже привлекает наших специалистов к строительству своих проектов. В течение 10 лет только в России нужно построить еще 15 энергоблоков. Плюс Египет. И даже одна из стран ЕС.
Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:
Отдельным образом я обсудил с премьер-министром Орбаном вопрос участия белорусов в венгерском проекте. Им очень нравится, и они дают определенный «зеленый свет» именно на белорусских специалистов. Поэтому как минимум три станции, ну, и по мере расширения нашего производства на глобальном рынке мы будем рука об руку, конечно, идти.
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