Белорусы примут участие в строительстве АЭС в Венгрии – глава «Росатома»

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны.

К слову, о кадрах. Вот главные люди на станции. Благодаря им ее сердце бьется равномерно и подконтрольно. Всего же в строительстве БелАЭС были задействованы около 9 тысяч человек. Белорусы и россияне – 50 на 50. И это еще одно важное условие для полной реализации изначальной задумки. Мы должны были получить компетенции.