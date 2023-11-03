Прямой эфир

Белорусы примут участие в строительстве АЭС в Венгрии – глава «Росатома»

03 ноября 2023 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны.

К слову, о кадрах. Вот главные люди на станции. Благодаря им ее сердце бьется равномерно и подконтрольно. Всего же в строительстве БелАЭС были задействованы около 9 тысяч человек. Белорусы и россияне – 50 на 50. И это еще одно важное условие для полной реализации изначальной задумки. Мы должны были получить компетенции.

Белорусы примут участие в строительстве АЭС в Венгрии – глава «Росатома»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот какая была главная идея чтобы наши люди научились. Это же космическое производство.
–Воплотилось в жизнь.
–Да, да.

Белорусы и россияне сработались. А кто бы сомневался! Настолько что «Росатом» уже привлекает наших специалистов к строительству своих проектов. В течение 10 лет только в России нужно построить еще 15 энергоблоков. Плюс Египет. И даже одна из стран ЕС.

Белорусы примут участие в строительстве АЭС в Венгрии – глава «Росатома»-4

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:
Отдельным образом я обсудил с премьер-министром Орбаном вопрос участия белорусов в венгерском проекте. Им очень нравится, и они дают определенный «зеленый свет» именно на белорусских специалистов. Поэтому как минимум три станции, ну, и по мере расширения нашего производства на глобальном рынке мы будем рука об руку, конечно, идти.

Читайте также:

Лихачев: Беларусь по атомной энергетике может обогнать США

Лукашенко о том, как строили БелАЭС: изучили опыт Америки, французов, китайцев, японцев и корейцев

Министр энергетики: БелАЭС уже работает на экономику страны

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Алексей Лихачев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о том, как строили БелАЭС: изучили опыт Америки, французов, китайцев, японцев и корейцев
03 ноября 2023 19:57

Лукашенко о том, как строили БелАЭС: изучили опыт Америки, французов, китайцев, японцев и корейцев

Рождаемость на 30% выше среднего в области – Караник рассказал, как изменился Островецкий район с 2010-го
03 ноября 2023 19:52

Рождаемость на 30% выше среднего в области – Караник рассказал, как изменился Островецкий район с 2010-го

В Европе устали от Украины. Азарёнок и Казаков обсудили разговор Мелони с пранкерами
03 ноября 2023 19:51

В Европе устали от Украины. Азарёнок и Казаков обсудили разговор Мелони с пранкерами