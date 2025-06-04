Прямой эфир

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал турнира в итальянском Бари

04 июня 2025 20:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал на турнире WTA-125 в итальянском Бари, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперницах у белоруски, занимающей 164-е место в мировом рейтинге, значилась 158-я в топе Синья Краус из Австрии. Первый сет наша спортсменка отдала практически без сопротивления – 2:6. Во втором завязалась уже более плотная борьба, победительницей из которой вышла землячка – 6:4. Она же уверенно закрепила успех и в третьей решающей партии – 6:1. Встреча продлилась без малого 2,5 часа.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Универсиада по баскетболу 3х3 проходит в новом формате
04 июня 2025 19:53

Универсиада по баскетболу 3х3 проходит в новом формате

Женская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью в заключительном поединке Лиги наций
04 июня 2025 10:49

Женская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью в заключительном поединке Лиги наций

Полузащитник «Гомеля» Евгений Барсуков признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Беларуси
03 июня 2025 20:15

Полузащитник «Гомеля» Евгений Барсуков признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Беларуси