Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал турнира в итальянском Бари

Ирина Шиманович вышла в четвертьфинал на турнире WTA-125 в итальянском Бари, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперницах у белоруски, занимающей 164-е место в мировом рейтинге, значилась 158-я в топе Синья Краус из Австрии. Первый сет наша спортсменка отдала практически без сопротивления – 2:6. Во втором завязалась уже более плотная борьба, победительницей из которой вышла землячка – 6:4. Она же уверенно закрепила успех и в третьей решающей партии – 6:1. Встреча продлилась без малого 2,5 часа.