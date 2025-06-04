В этом году универсиада по баскетболу 3х3 проходит в новом формате. Из-за рекордного количества участников, а это 50 студенческих коллективов со всей страны, команды поделены на два дивизиона, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом значатся ребята с более профессиональной подготовкой. В среду они боролись за выход в плей-офф, где уже в четверг определится победитель. Конечно, престиж и мотивация для верхней части турнирной таблицы очевиден, однако сегодня конкуренция ощутима и в нижнем сегменте, так как две худшие дружины выбывают из сильнейшей группы. Аналогичная ротация произойдет и во втором дивизионе, но там две лучшие команды получат право бороться за награды турнира в следующем розыгрыше.

Анастасия Маринина, генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола:

Конечно, вузы борются за право, чтобы лучшие баскетболисты учились у них, получали профессии, будь то врач, юрист, менеджер. Большой популярностью пользуется БГУИР у наших баскетболистов, традиционно там сильные команды. Поэтому я думаю, что это классно, когда, с одной стороны, там члены национальной сборной, с другой стороны, спортсмены-любители. Это и стимулирует любителей становиться более профессиональными в баскетболе. И для профессионалов это тоже хороший урок.

Соревновательный график у наших баскетболистов насыщенный. 7 июня стартует новый сезон национальной лиги 3х3-Палова, а на следующий день начнется борьба за Кубок страны.