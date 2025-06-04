«Золотая ракетка». В Минске стартовал седьмой сезон юношеского теннисного турнира

Стартовал седьмой сезон совместного республиканского проекта Президентского спортивного клуба и Белорусской теннисной федерации «Золотая ракетка». Лучшего определят 17 дружин в возрасте до 12 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Команды разделены на четыре подгруппы, и в следующий раунд выходят только победители. Все дружины в обязательном порядке проведут по девять матчей – шесть в одиночном разряде, два парных и микст.

Данный турнир является пока единственным, который проходит в командном формате, и сегодня это не только праздник спорта, но и тщательная селекция.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Ожидаем хороших игр. Надеемся на то, что каждый новый сезон будет открывать нам и показывать для специалистов новые таланты, новых будущих звезд. Я бы хотел отметить, что это у нас 7-й сезон. И благодаря Президентскому спортивному клубу мы имеем возможность проводить. Для нас самое важное – командные соревнования.

Борьба ожидается острой и принципиальной. Фаворитом является минская команда «Смена», которая четырежды побеждала в финале, но в прошлом году лучшими стали теннисисты Городского центра олимпийской подготовки.