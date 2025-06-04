Беларусь и Приморский край продолжат укреплять сотрудничество в области спорта. Об этом 4 июня договорились президент Национального олимпийского комитета нашей страны Виктор Лукашенко и губернатор российского региона Олег Кожемяко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ходе встречи, которая прошла в Минске, стороны высоко оценили совместные проекты и выразили готовность к новым предложениям по расширению взаимодействия. Отечественные атлеты получили приглашение на международные игры «Дети Приморья», а также ряд стартов, которые состоятся уже в 2025 году. Глава НОК Беларуси в свою очередь отметил, что благодаря общим усилиям спортсмены почувствовали уверенность в себе и повысили профессиональное мастерство, выступая на международной арене с сильными соперниками.