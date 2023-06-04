Лукашенко: «Медицина получает огромные деньги!» Как управленцы решают проблемы в здравоохранении?

Новости Беларуси. 2 июня Президент подписал распоряжение «О повышении эффективности работы системы здравоохранения», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все нюансы в материалы политического обозревателя Алены Сыровой. Около месяца специалисты межведомственной мониторинговой группы ездили по далеким и близким регионам страны. Посещали локальные ФАПы и крупные клиники по поручению Президента беспристрастно, без оглядки на должности и статусы изучали их работу изнутри, иногда приходилось вмешиваться – в прямом смысле становиться к операционному столу. Но важно понимать: перед ними не стояло задачи кого-либо в чем-либо уличить, обесценить. Президент наоборот ориентировал на разбор показателей средней температуры по больнице, на оценку реальной ситуации в медицине. Лукашенко: «Чтобы было так, как в президентской больнице». Как улучшат состояние районных клиник?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы понимаете, мы за деревьями этого хмызняка не видим. Мы там такое сделали, мы высокотехнологичное, малоинвазивное и прочее! Что диагностировали, подробно доложили главе государства, руководству Минздрава. Все помнят это совещание. Вкратце, бывало всякое – от элементарной бытовой неустроенности до некомпетентности специалистов. Но радует то, что это не беспросветная и безнадежная реальность, а всего лишь наметившаяся тенденция, которую вовремя заметили и смогут переломить. Александр Лукашенко:

Медицина получает огромные деньги и может стать неэффективной. Может стать. Пока если брать в целом – от подготовки кадров, иностранцев, РНПЦ и прочее, новизна, которую мы привносим в Беларусь, она есть. Но вот это может перевесить и все – у нас медицины нет. Мы не должны успокаиваться на этом, это главное. Плюс образование. Умный, здоровый человек – образование дает и здравоохранение. Одно без другого невозможно. За неделю выработали дорожную карту. Из первостепенного – разобраться с очередями на диагностику. МРТ, КТ, ФГДС – без этого не выявить, а значит, не купировать на ранней стадии опасные заболевания. Тот же рак.

Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Сказать о том, что мы сделали вот так и очереди исчезли, наверное, было бы, с моей точки зрения, авантюристичным и не соответствовало бы действительности никоим образом. Понятно, что мы стараемся выстраивать очень планомерную работу, чтобы эти очереди, прежде всего очереди на высокотехнологичные исследования максимально сокращались. Но я не готов сейчас говорить, что они исчезнут завтра, после завтра, послепослезавтра. По одной простой причине: я могу дать гарантию на здесь и сейчас, что мы сделаем все, чтобы как можно раньше они стали как можно меньше. Уж извините за такое не очень четкое обещание. Но по ощущениям самые длинные очереди – на замену суставов. Вот вам пример из Бреста. За 2022 год там заменили более 7 сотен тазобедренных и 150 коленных суставов. Много это или мало? Лукашенко – Петришенко: что сделано, когда ты увидел ворох этих недостатков? Вы планом по этому ударили? Исходя из общего запроса, недостаточно, парадокс, что потенциал делать больше в том же первом регионе точно есть.

Александр Бычковский, начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Брестской области:

Ситуация с длительностью состояния в очереди на замену сустава в области вызывает определенную обеспокоенность. Поскольку время нахождения для пациента в очереди на замену коленного сустава может составлять до 7 лет. На замену тазобедренного сустава чуть меньше, но все равно это до 4 лет. При этом следует отметить, что технические возможности учреждений здравоохранения при наличии достаточного количества суставов нужных размеров позволяют нарастить количество этих вмешательств и тем самым уменьшить время нахождения в очереди для других пациентов. Президент письменно распорядился до конца года провести эндопротезирование всем, кто стоял в очереди на момент устного приказа (иначе не скажешь), прозвучавшего 23 мая 2023 года. Любопытно, что сразу после этого с ликбезом к коллегам в регионы направились светилы, судя по соцсетям, Минздрава. Тенденция обнадеживающая, но отслеживать ее все же продолжит и Генпрокуратура, и Комитет госконтроля. Всем стоявшим на очереди до 23 мая до конца года проведут эндопротезирование крупных суставов. Отмечу, что в распоряжении, которая создавалось коллегиально, четко прописаны ответственные – это и вице-премьер Петришенко, и глава АП Сергеенко, и Александр Косинец, кроме того, свою работу продолжит и мониторинговая группа. Кстати, после зимне-весенней проверки они уже успели навестить отдельные медучреждения и были поражены бездействием. На устах у всех пример Узды, а мы вам расскажем про Поставы.

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО:

Подобные стационары выявлены в каждой области, которые нуждаются в исправлении системных ошибок. Например, в Витебской области это Поставская центральная районная больница, в Брестской области – Столинская больница. Поставская центральная районная больница. Количество потенциальных пациентов – более 30 тысяч человек. Это население района. В структуре ЦРБ – поликлиника, участковые больницы, ФАПы, отделение сестринского ухода. Но все же необходимое оказание медпомощи сосредоточено в Поставах. 13 марта «диагноз» учреждению здравоохранению ставила министерская проверка. Реанимация, операционная, поликлиника. То, что должно помогать, само нуждается в помощи.

Ольга Светлицкая:

В Поставской центральной районной больнице кровати, которые находятся в отделении реанимации интенсивной терапии, были переданы этой клинике более 20 лет назад по гуманитарной помощи. А раз они были переданы по гуманитарной помощи, это уже были и изношенные кровати. И сейчас у них изношенность 100 %. Это требует денег, вложений. Им требуется закупка дефибрилляторов, закупка ларингоскопов и ряда другого оборудования. Конечно, без быстрой, качественной помощи председателей райисполкомов, облисполкомов мы здесь не обойдемся. О состоянии дел в этой больнице нашей съемочной группе рассказывал заместитель главного врача, руководитель клиники уволен.

Михаил Рабизо, заместитель главного врача Поставской ЦРБ:

Мы составили план устранения недостатков, согласованным с главным управлением по здравоохранению Витебского облисполкома. Что в нем предусмотрено? В материальном плане мы уже от 13 марта имеем новый автомобиль скорой медпомощи, для обслуживания вызовов. Мы приобрели дефибрилляторы, оборудование для отделения реанимации. Что мешало сделать это до приезда мониторинговой группы – вопрос риторический, да и вряд ли только к поставским врачам. Здесь один на всех вопрос – к системе здравоохранения. Раз уж нарывы вскрыты, боль терпеть просто не по-человечески. Михаил Рабизо:

Коренным образом пересмотрена работа нашей поликлиники. Мы развернули два кабинета диспансеризации, до этого был один. Создан график выезда узких специалистов на район. Так, например, онколог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог выезжают во все наши филиалы. А это три участковых больницы и одна районная больница в Воропаево. Кроме этого, есть работа узких специалистов на ФАПах. Кстати о диспансеризации. В этот же день, когда мы записывали комментарий выше, в Поставах работала глава Совета Республики. К Наталье Кочановой медик из Дзержинска обратился со своими предложениями о реализации прописанного в распоряжении.