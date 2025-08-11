Отряд пограничного контроля «Минск» празднует 80-летие

80 лет на страже воздушных рубежей Беларуси. Юбилей сегодня, 11 августа, отмечает отряд пограничного контроля «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начинали всего с шести человек в штате в победном 1945-м. Сегодня команда профессионалов куда больше, но задачи остаются прежними.

Попасть в Беларусь иногда пытаются даже не по фальшивому, а по чужому паспорту. До двух минут нужно для проверки документа белоруса и на минуту больше – для изучения удостоверения личности иностранца. За минувший год – полсотни задержанных. За семь месяцев 2025 года – почти два десятка человек.

За образцовое выполнение служебных обязанностей на торжественном собрании к 80-летию со дня образования отряда пограничного контроля «Минск» лучшие военнослужащие удостоены высоких наград, а также отмечены благодарностями и грамотами от Государственного секретариата Совета Безопасности.