Отряд пограничного контроля «Минск» празднует 80-летие
80 лет на страже воздушных рубежей Беларуси. Юбилей сегодня, 11 августа, отмечает отряд пограничного контроля «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начинали всего с шести человек в штате в победном 1945-м. Сегодня команда профессионалов куда больше, но задачи остаются прежними.
Попасть в Беларусь иногда пытаются даже не по фальшивому, а по чужому паспорту. До двух минут нужно для проверки документа белоруса и на минуту больше – для изучения удостоверения личности иностранца. За минувший год – полсотни задержанных. За семь месяцев 2025 года – почти два десятка человек.
За образцовое выполнение служебных обязанностей на торжественном собрании к 80-летию со дня образования отряда пограничного контроля «Минск» лучшие военнослужащие удостоены высоких наград, а также отмечены благодарностями и грамотами от Государственного секретариата Совета Безопасности.
Андрей Шока, начальник отряда пограничного контроля «Минск»:
Конечно же, 80-летие нашего отряда – это знаковая дата для всего личного состава и ветеранов. Конечно, очень отрадно и мне, как начальнику отряда пограничного контроля и личному составу, который сегодня будет поощрен, награжден государственными наградами, ведомственными наградами. Переполняет только чувство гордости, патриотизма.
Сегодня личный состав отряда достойно продолжает традиции предшествующих поколений, надежно обеспечивает пограничную безопасность. В завершение торжественного собрания состоялся праздничный концерт. В последнее время Беларусь встречает все больше гостей и открывает новые туристические направления. Пассажиропоток увеличивается. И минские пограничники готовы гарантировать защиту наших воздушных рубежей.