Прямой эфир

Три человека погибли и пять получили травмы в результате ДТП в Дятловском районе

11 августа 2025 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Три человека погибли и пятеро травмированы при лобовом столкновении автомобилей в Дятловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли и пять получили травмы в результате ДТП в Дятловском районе-2

Авария произошла накануне вечером на автодороге Слоним – Лида – граница Литвы. Для установления причин трагедии на место прибыло руководство Госавтоинспекции.

Три человека погибли и пять получили травмы в результате ДТП в Дятловском районе-4

Александр Седа, начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от деревни Козловщина, Дятловского района. Около 18:20. В результате инцидента погибли 47-летний водитель Рено и 48-летний водитель Мерседес. 47-летняя пассажирка автомобиля Рено также погибла. В ДТП пострадали еще трое несовершеннолетних в возрасте 4, 12 и 17 лет и двое граждан в возрасте 23 и 24 лет. Врачами им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, водитель одного из автомобилей в сложных погодных условиях допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся со второй машиной. На месте работали правоохранители. Все детали аварии будут установлены в ходе разбирательства.

# ДТП # ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
19 человек погибли из-за наводнений и оползней в Южной Корее
05 августа 2025 08:19

19 человек погибли из-за наводнений и оползней в Южной Корее

В Джорджии неизвестные расстреляли группу подростков – есть жертвы
05 августа 2025 08:12

В Джорджии неизвестные расстреляли группу подростков – есть жертвы

Четыре человека погибли из-за сильных ливней в Тайване
04 августа 2025 08:14

Четыре человека погибли из-за сильных ливней в Тайване