Три человека погибли и пять получили травмы в результате ДТП в Дятловском районе

Три человека погибли и пятеро травмированы при лобовом столкновении автомобилей в Дятловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Седа, начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от деревни Козловщина, Дятловского района. Около 18:20. В результате инцидента погибли 47-летний водитель Рено и 48-летний водитель Мерседес. 47-летняя пассажирка автомобиля Рено также погибла. В ДТП пострадали еще трое несовершеннолетних в возрасте 4, 12 и 17 лет и двое граждан в возрасте 23 и 24 лет. Врачами им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, водитель одного из автомобилей в сложных погодных условиях допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся со второй машиной. На месте работали правоохранители. Все детали аварии будут установлены в ходе разбирательства.