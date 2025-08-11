Проливные дожди вызвали транспортный коллапс в Индии

Непогода стала причиной транспортного коллапса в столице Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идущие несколько дней проливные дожди привели к наводнениям.

Под водой – дороги и множество жилых районов Дели. Остановил работу городской транспорт. Затоплены подземные переходы и железнодорожные пути. В крупнейшем международном аэропорту отменены или задержаны более 200 рейсов. Власти призвали жителей пострадавших районов самостоятельно перебраться в безопасные места, поскольку помочь всем не успевают. Всего в стране от наводнений и оползней погибли более 40 человек.