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Проливные дожди вызвали транспортный коллапс в Индии

11 августа 2025 06:01
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Непогода стала причиной транспортного коллапса в столице Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идущие несколько дней проливные дожди привели к наводнениям.

Проливные дожди вызвали транспортный коллапс в Индии-2

Под водой – дороги и множество жилых районов Дели. Остановил работу городской транспорт. Затоплены подземные переходы и железнодорожные пути. В крупнейшем международном аэропорту отменены или задержаны более 200 рейсов. Власти призвали жителей пострадавших районов самостоятельно перебраться в безопасные места, поскольку помочь всем не успевают. Всего в стране от наводнений и оползней погибли более 40 человек.

# Природные катаклизмы

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