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Новости по тегу #Ольга Светлицкая

Младенческая смертность в Африке – 42,6 на тысячу живорождённых. Чему могут научить белорусские медики?
01 декабря 2025 17:19

Младенческая смертность в Африке – 42,6 на тысячу живорождённых. Чему могут научить белорусские медики?

Им надо помочь дожить до возраста созидания – главврач минской БСМП о том, как читала лекцию медикам в Африке
01 декабря 2025 16:19

Им надо помочь дожить до возраста созидания – главврач минской БСМП о том, как читала лекцию медикам в Африке

В Минске проверили знания и навыки будущих медиков из Беларуси и России
21 апреля 2025 17:18

В Минске проверили знания и навыки будущих медиков из Беларуси и России

В Минске выписали последнюю пострадавшую при пожаре в витебском ТЦ
03 января 2025 13:40

В Минске выписали последнюю пострадавшую при пожаре в витебском ТЦ

Главврач Минской БСМП рассказала, во что обходится государству лечение пациентов. Вы будете в шоке от цифр!
03 декабря 2024 16:07

Главврач Минской БСМП рассказала, во что обходится государству лечение пациентов. Вы будете в шоке от цифр!

Как действовать в случае глобальных катастроф, обсудят на Международном медицинском форуме в Минске
10 октября 2024 17:51

Как действовать в случае глобальных катастроф, обсудят на Международном медицинском форуме в Минске

В Минске в 2025 году откроются 4 новые поликлиники – узнали, в каких условиях будут работать молодые специалисты
20 сентября 2024 15:00

В Минске в 2025 году откроются 4 новые поликлиники – узнали, в каких условиях будут работать молодые специалисты

Лучших сотрудников БСМП отметили грамотами Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина
15 января 2024 17:31

Лучших сотрудников БСМП отметили грамотами Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина

Больнице скорой помощи в Минске исполнилось 45 лет. Главврач рассказала, с какими сложными случаями там работают
11 декабря 2023 08:15

Больнице скорой помощи в Минске исполнилось 45 лет. Главврач рассказала, с какими сложными случаями там работают

Зарплата, квартира, торговый центр. За какие «плюшки» молодые специалисты поедут в районы?
05 июня 2023 18:32

Зарплата, квартира, торговый центр. За какие «плюшки» молодые специалисты поедут в районы?

Несвиж или столица? Вот что молодая специалистка думает о первой работе
05 июня 2023 18:13

Несвиж или столица? Вот что молодая специалистка думает о первой работе

Ольга Светлицкая: «Сам факт наличия хорошего оборудования не определяет качество помощи»
05 июня 2023 17:59

Ольга Светлицкая: «Сам факт наличия хорошего оборудования не определяет качество помощи»