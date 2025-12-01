Новости по тегу #Ольга Светлицкая

«У нас – 2,9. Среднемировая – 3 промилле. Мы на уровне Швейцарии и Бельгии», – рассказала главный врач БСМП г. Минска.
«Мы вылетали с курсом лекции по пяти основным направлениям системы здравоохранения, где мы достигли успеха на международном рынке», – рассказала Ольга Светлицкая.
Оказать неотложную помощь, провести экстренную реанимацию или сделать анестезию тяжело пострадавшему. Свои навыки студенты медицинских вузов демонстрируют на республиканской олимпиаде с международным участием.
С ожогами Татьяна сначала оказалась в Витебской областной больнице. Медики дважды вводили раскрывающее легкие вещество.
Стоимость ожоговой койки колеблется около 3000 белорусских рублей в сутки.
На форуме обсудят современные методы хирургии, стоматологии, урологии, педиатрии и не только. На секции «Экстренная медицина» впервые расскажут, как действовать в случае глобальных катастроф.
Это не только улучшит доступность медицинской помощи, но и создаст комфортные условия для специалистов.
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