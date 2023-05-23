Лукашенко – Петришенко: что сделано, когда ты увидел ворох этих недостатков? Вы планом по этому ударили?

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему недостатки не устранили после того, как о них стало известно? Вопрос профильному вице-премьеру.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Все те критические замечания, которые прозвучали со стороны межведомственной рабочей группы, контролирующих органов, были подробным образом рассмотрены на двух заседаниях коллегии. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И даже министру выговор объявили? Игорь Петришенко:

Да. Александр Лукашенко:

Да? Что изменилось после этого? Игорь Петришенко:

Приняты конкретные планы с учетом того, что в процессе доработки поступивших замечаний межведомственной рабочей группы на уровне Министерства здравоохранения актуализирован конкретный план, который касается системных вопросов, связанных с нормативно-правовым регулированием.