Лукашенко – Петришенко: что сделано, когда ты увидел ворох этих недостатков? Вы планом по этому ударили?
Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почему недостатки не устранили после того, как о них стало известно? Вопрос профильному вице-премьеру.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Все те критические замечания, которые прозвучали со стороны межведомственной рабочей группы, контролирующих органов, были подробным образом рассмотрены на двух заседаниях коллегии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И даже министру выговор объявили?
Игорь Петришенко:
Да.
Александр Лукашенко:
Да? Что изменилось после этого?
Игорь Петришенко:
Приняты конкретные планы с учетом того, что в процессе доработки поступивших замечаний межведомственной рабочей группы на уровне Министерства здравоохранения актуализирован конкретный план, который касается системных вопросов, связанных с нормативно-правовым регулированием.
Александр Лукашенко:
Подожди. Что сделано после того, как ты увидел ворох этих недостатков? Ты главный человек, который регулирует, координирует всю социальную сферу. Что ты сделал после этого, когда тебе, как ты говоришь правильно, поступили замечания? Вы планом по этому ударили?
Об аналогичном спросили и министра Пиневича.
Александр Лукашенко:
Сколько у вас в очереди стоит на эндопротезирование?
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Стоит на очереди 13 500 пациентов.
Александр Лукашенко:
Сколько?