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Министерство образования открыло горячую линию в преддверии Дня знаний

11 августа 2025 06:15
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В преддверии Дня знаний и в рамках подготовки к приему учащихся в школы, Министерство образования с 11 августа открывает горячую линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство образования открыло горячую линию в преддверии Дня знаний-2

По 12 сентября ведущие специалисты ведомства – методисты, руководители управлений, научные сотрудники – готовы предоставить консультации по различным вопросам: от подготовки школ и учреждений к новому учебному году, приема детей в первый и последующие классы до оптимизации документооборота.

Обратиться на горячую линию можно с понедельника по пятницу с 9 до 18, перерыв – с 13 до 14 часов.

# Министерство образования Республики Беларусь

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