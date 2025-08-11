Министерство образования открыло горячую линию в преддверии Дня знаний

В преддверии Дня знаний и в рамках подготовки к приему учащихся в школы, Министерство образования с 11 августа открывает горячую линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Дня знаний и в рамках подготовки к приему учащихся в школы, Министерство образования с 11 августа открывает горячую линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По 12 сентября ведущие специалисты ведомства – методисты, руководители управлений, научные сотрудники – готовы предоставить консультации по различным вопросам: от подготовки школ и учреждений к новому учебному году, приема детей в первый и последующие классы до оптимизации документооборота.
Обратиться на горячую линию можно с понедельника по пятницу с 9 до 18, перерыв – с 13 до 14 часов.