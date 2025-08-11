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Пять журналистов погибли в результате удара Израиля по Газе

11 августа 2025 06:06
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Пять сотрудников одного из крупнейших телеканалов Ближнего Востока погибли в результате удара израильской армии по Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять журналистов погибли в результате удара Израиля по Газе-2

По информации палестинских властей ракета попала в палатку, в которой находились журналисты. Эту информацию подтвердили и в ЦАХАЛ. Там пояснили, что целью атаки был один из представителей СМИ, который по их данным, являлся лидером ячейки ХАМАС и ответственен за организацию ракетных ударов по гражданскому населению Израиля. Однако в руководстве телеканала утверждают, что журналист стал мишенью из-за своих репортажей о войне в Газе. А это преступление является наглой и умышленной атакой на свободу прессы.

# Международная политика # сми

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