Пять журналистов погибли в результате удара Израиля по Газе

По информации палестинских властей ракета попала в палатку, в которой находились журналисты. Эту информацию подтвердили и в ЦАХАЛ. Там пояснили, что целью атаки был один из представителей СМИ, который по их данным, являлся лидером ячейки ХАМАС и ответственен за организацию ракетных ударов по гражданскому населению Израиля. Однако в руководстве телеканала утверждают, что журналист стал мишенью из-за своих репортажей о войне в Газе. А это преступление является наглой и умышленной атакой на свободу прессы.