«Ждать конца года мы не будем». Как здравоохранение выполняет распоряжение Президента?

Новости Беларуси. Навести порядок в учреждениях здравоохранения на всех уровнях, разрешить кадровые вопросы, разобраться с полугодичными очередями на операции. Александр Лукашенко подписал распоряжение о повышении эффективности системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ стал реакцией главы государства на те проблемы, которые сегодня существуют в медицине.

Напомним, на прошлой неделе с медиками состоялся серьезный и, главное, предметный разговор. Мониторинговая группа установила ряд недопустимых нарушений. Их ликвидацию обязаны закончить до 1 января. Такой срок установил Александр Лукашенко, спрос, как подчеркнул Президент, будет жестким. Кому отвечать за санитарно-техническое состояние медучреждений? Сколько операций по замене коленных суставов предстоит сделать до следующего года? И почему здоровье населения – это вопрос безопасности? О подробностях нового распоряжения главы государства расскажет Алена Сырова.

Прошлонедельное совещание у Президента с представителями здравоохранения стало одним из самых долгожданных и эмоциональных за последнее время. После того трехчасового разговора всю систему буквально встряхнуло. Активность Минздрава уже неделю эхом отдается по соцсетям, но что важнее – эффект заметен даже в самых удаленных точках страны.

Надежда Белоглазова, главный врач Добрушской районной больницы:

Все, что он сказал, это настоящая правда. Конечно, вместе с нашими успехами есть у нас и проблемы. Проблемы, которые были подняты и этой межведомственной группой, для нас тоже характерны. И мы, когда все это озвучивалось, старались сразу поправить где-то у себя, что-то улучшить, где-то сделать более правильно. Мы все, работники здравоохранения, слушали, когда выступал Президент, Александр Григорьевич Лукашенко, было это совещание. Я услышала, что все-таки его позиция – это сохранить ФАПы. И для нас это очень важно, потому что у нас такая же позиция. И мы были очень рады, и все наше население тоже, что ФАПы останутся.

То совещание трудно было не запомнить и не заметить. Глава государства выражений не подбирал, углы не сглаживал осознанно. Да, мы во многом преуспели, по медицинским меркам мы в отдельных сферах говорим о космических результатах и возможностях, но, похоже, забыли о базовых. Александр Лукашенко на это акцентировал внимание, призывая смотреть шире – на всех белорусов, на все проблемы. Особенно на те, что далеко за пределами МКАД. Здоровье населения – вопрос безопасности. Нет человека – нет работы, а значит, нет страны. Промежуточный итог заседания был таков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как итог, Александр Николаевич в Администрации Президента вместе с главой Администрации – вы специалист. Возьмите это под свое покровительство, а вы на контроль. Через неделю у меня на столе документ – или распоряжение, или протокол поручений. Соберите все, стенограмму, все, о чем говорили – все должно быть прописано. Срок один – 1 января будущего года. Как он будет тазобедренные суставы менять, коленные там и прочее, как он будет скрининг проводить – это его дело. Но все недостатки, о которых мы здесь говорили, к 1 января должны быть устранены. За подписью Президента должен быть документ, обязывающий всех: от правительства до ФАПа. Привлекайте комиссию эту, которая работала, группа. И генеральному прокурору подписи, на контроль – Комитету госконтроля.

Распоряжение, призванное устранить накопившиеся в здравоохранении проблемы, появилось спустя чуть больше недели. Ответственные закреплены и работали совместно: Александр Косинец, вице-премьер Петришенко, глава АП Сергеенко, Генпрокуратура, КГК, мониторинговая группа. По сути, создана дорожная карта для всех, кто заинтересован в здоровой системе: от обычной санитарки до высших должностных лиц. И хоть срок ликвидации всех недостатков Александр Лукашенко обозначил до 1 января следующего года, решаться проблемы должны уже сейчас.