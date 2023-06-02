Всем стоявшим на очереди до 23 мая до конца года проведут эндопротезирование крупных суставов

Новости Беларуси. Навести порядок в учреждениях здравоохранения на всех уровнях, разрешить кадровые вопросы, разобраться с полугодичными очередями на операции. Александр Лукашенко подписал распоряжение о повышении эффективности системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ стал реакцией главы государства на те проблемы, которые сегодня существуют в медицине. Напомним, на прошлой неделе с медиками состоялся серьезный и, главное, предметный разговор. Мониторинговая группа установила ряд недопустимых нарушений. Их ликвидацию обязаны закончить до 1 января. Такой срок установил Александр Лукашенко, спрос, как подчеркнул Президент, будет жестким. «Ждать конца года мы не будем». Как здравоохранение выполняет распоряжение Президента?

Мониторинговая группа не отходит от поставленных главой государства задач, чтобы в результате повторных проверок, которые они проводят и будут проводить впредь, не было, например, как в Узденском районе.

Светлана Сиренко, заместитель главного врача клинического онкологического центра Минска:

К сожалению, очень многие вопросы остались без урегулирования и без отработки эти вопросов, даже те, которые не требуют материального вложения. Не отработана система, например, параллельных онкоосмотров, не отработана система четкой диспансеризации и осмотра пациентов с предопухеловой патологией, с новообразованиями, в том числе, например, с онкогинекологической патологией, что смотрела я. Эти вопросы не отработаны, и эти пациенты по-прежнему активно не осматриваются, не отслеживается их судьба. Не исполнены такие мероприятия, как четкое создание дорожной карты или четкая преемственность между обследованиями пациентов Узденской ЦРБ, областным роддомом или областными учреждениями. То есть когда пациент не должен ехать сам в никуда, а четко должно отслеживаться, куда он записан, какое обследование он пройдет, в какие сроки, чтобы можно было своевременно назначить ему лечение.

К слову, неделю назад проблема очередей звучала из доклада в доклад. К ней во время совещания постоянно возвращался Президент. Апогея достигли, когда речь зашла о замене коленных суставов. Каждая цифра в статистике – это отдельно взятый белорус, который не может ходить. Разве это допустимо? Лукашенко – Петришенко: что сделано, когда ты увидел ворох этих недостатков? Вы планом по этому ударили?

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Проблема заключается в том, что у нас прошлый год и в этом, были сложности… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не будем на этом останавливаться. К концу года вы мне все эти суставы замените!

– К концу году мы все не заменим…

– Еще как заменишь! Один будет менять, а двое – зашивать рану. Идите и организовывайте.

Вот так радикально Президент поручил решить вопрос еще во время совещания. Теперь это требование закреплено документально, законодательно. До конца 2023 года необходимо провести эндопротезирование крупных суставов всем пациентам, стоявшим в очереди на момент 23 мая 2023 года. То есть на момент дня совещания. Контроль за исполнением распоряжений возложен на Генпрокуратуру и госконтроль.

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

По поручению главы государства вопросы законности в сфере здравоохранения находятся на особом контроле органов прокуратуры. В поле зрения все учреждения здравоохранения: от фельдшерско-акушерских пунктов до столичных больниц и республиканских научно-практических центров. Установлены системные недостатки, которые уже сейчас устраняются. По требованию прокуроров сотни граждан поставлены в очередь на проведение операций по эндопротезированию, ряд из них уже прооперирован. Также на контроле остаются вопросы оснащения автомобилей скорой медицинской помощи, эффективного использования дорогостоящего оборудования, организация медпомощи в учреждениях образования и иные волнующие население проблемы. В документе, опубликованном сегодня, отражены практически все направления, по которым есть вопросы к системе здравоохранения. Это и разработка отечественных препаратов, в целом работа фармакологии, это и изменения подходов к диспансеризации. Отдельное внимание медикам. Им пересмотрят начисление зарплаты (чтобы все было по справедливости, а не по должности), поставлена задача решить вопрос с нехваткой кадров, особенно в сельской местности. И главное – все это нужно сделать до 1 января 2024-го. То есть нужно начинать уже неделю как. И не дожидаться дедлайна.

Александр Лукашенко:

Предупреждаю категорически: не дай бог до 1 января мне доложат, что вы хоть запятую не выполнили или после запятой, я не говорю про тараканов, перекошенные двери, про лекарства и прочее – пеняйте сами на себя. Везде должны быть подвижки, а то, что должно быть решено, должно быть решено. Пропишите мне пункт по смертности. Итог великой работы врача – это смертность. Подумайте, как это прописать, чтобы это можно было проконтролировать и с них спросить за смертность. Понимаете, меня настораживает тенденция. Что говорят люди: раком болел, умер – нормально. Общество привыкло к тому, что если у него рак, он должен обязательно завтра помереть. Они уже с этим согласны, претензий не предъявляют. Это неправильно! Я был в онкологическом центре, великие мне там докладывают: и восемь лет, и десять лет живут с раковыми заболеваниями. И такой подвиг совершают. И Караник целым губернатором стал! Специалист, светило, онколог! Поэтому должен быть результат и здесь! Общество не должно смириться ни с одним диагнозом – страшным, не страшным.