«Нам есть чему друг у друга поучиться». Иностранцы посетили фестиваль в Браславе – мнения гостей

Наш ответ на антибелорусскую политику Польши – хлеб да соль. То есть безвизовый въезд полякам, латышам и литовцам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, последние посещали нашу страну чаще других. Всего же с начала действия безвизового порядка зеленым коридором воспользовались почти 600 тысяч иностранцев. К нам едут жить, учиться, лечиться и, конечно, отдыхать. У нас и комфорт, и сервис. А еще качественные продукты и высокий уровень медобслуживания. Причем приезжают не только в столицу, но и регионы.

Повсеместно – от Комарина до Верхнедвинска – можно встретить россиян, немцев, французов, прибалтов. А лето – традиционно фестивальный сезон в нашей стране. Сегодня почти каждый регион имеет свой праздник, куда с удовольствием приезжают гости. Ведь это возможность не только показать свою культуру, традиции, но и через творчество навести уже экономические мосты.

Первый уик-энд лета в Браславе прошел под знаком международного праздника традиционной культуры «Браславские зарницы». Фестиваль – один из старожилов не только в Витебской области, но и в стране. Начинался он как районный смотр-конкурс. А последние 15 лет проходит в статусе интернационального. За это время на главной сцене под открытым небом в парке «Лесничовка» звучали народные песни более чем на двух десятках языков. Представители западных соседей Литва, Латвия и вовсе в Браславе были как свои. Сегодня тональность форума сменилась, но здесь по-прежнему звучат иностранные языки.

Беларусь – імя святое, наша любая Белая Русь. В этом году неповторимую атмосферу «Браславских зарниц» оценили гости из Поднебесной. Делегации из города Цзянчжоу путь в почти 9 тысяч километров не стал преградой для визита в белорусский Браслав. Впрочем, не только зрелищ ради приехали к нам гости. Браслав и Цзянчжоу укрепили связи соглашением о сотрудничестве.

Вань Цзянпин заместитель председателя Народного политического консультативного совета Цзянчжоу (Китай):

Беларусь – очень красивая страна. Богатая природа. Медицина, спорт, культура, образование – это только начало наших отношений. Нам есть чему друг у друга поучиться и быть полезными. Просматривает пока браславские пейзажи, а в перспективе и тесное взаимодействие мэр итальянского города Рандаццо. Это город в Сицилии чем-то схож с Браславом. Оба – туристические жемчужины. Браслав на озере Дривяты, Рандаццо – средиземноморское побережье. А значит, взаимный интерес точно есть.