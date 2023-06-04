Литву подставили. Зачем Польша устраивает транспортный блок для наших большегрузов?

Надежды на адекватное сотрудничество с Западом улетучиваются с каждым днем. И в этой ситуации Польша – своеобразный форпост. Конфликт с ней обострился после миграционного кризиса в 2021 году. Затем последовало частичное закрытие приграничного движения с нашей страной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зеленый коридор на пункте пропуска «Козловичи» был открыт только для тягачей, зарегистрированных в ЕС. Но и на этом Речь Посполитая не останавливается. Польша продолжает подливать масла в огонь. Пункт пропуска «Козловичи» сегодня последний из работающих на белорусско-польском отрезке границы. Сами водители-международники по-прежнему называют очередной запрет от польской стороны не точкой в отношениях, а многоточием, за которым их работа. Ведь движение грузов это не остановит – усложнит. С 1 июня Варшава официально запретила перецепку на границе фур с российскими и белорусскими номерами. Кто на самом деле проиграет от такого запрета, уточняла Галина Буро. Накануне начала действия запрета на въезд белорусских прицепов мы отправились в пункт пропуска «Козловичи», чтобы пообщаться с теми, кто уже через считаные часы оказался «вне закона». Европейская «голова» – так называют кузов фуры, а прицеп – белорусский. Обладатель этой невыигрышной «двойки» – водитель Андрей Довгалев, негодует и рассчитывает еще проскочить. Негодует не только он, но и европейские заказчики.

Андрей Довгалев, водитель-международник:

Там недовольны, они там, в Европе, не понимают, как так может быть. Из-за политики, польских властей страдают все. Те, кто грузы формирует, кто выращивает, производит. А что остается? Будем ждать. Может, что-то в головах переменится. Наверное, польские власти дождутся, пока их же перевозчики Варшаву заставят фурами.

Руслан Попеня, заместитель начальника таможенного поста «Козловичи»:

Перегрузка товаров пока останется актуальной, но это более затратно по временным и финансовым критериям и еще больше усугубит положение дел европейского бизнеса. Белорусская таможня продолжит принимать все возможные меры по развитию внешнеэкономической деятельности, максимальному оформлению транспорта, эффективному проведению таможенного контроля. Увидеть ситуацию польскими глазами нам помог водитель с 43-летним стажем Хэнрик Олекси. Говорит, ездит в Беларусь нон-стоп. Пункт пропуска «Козловичи» помнит со времен, когда это была граница Советского союза, даже во времена железного занавеса было спокойнее. Хенрик уверен, от запретов еще никому не стало лучше.

Хэнрик Олекси, водитель-международник (Польша):

Вообще, машины должны быть пропущены в Польшу, а не задержаны на границе. Чтобы была возможность белорусам ездить своими машинами, а нам своими. Я не хочу в дрязгах принимать участия. Меня это попросту не интересует. Что мне с этого? У меня своя машина, на польских номерах. Езжу и не жалуюсь. А белорусы также должны приезжать к нам, и чтобы всем было хорошо. Так называемая перецепка к европейской «голове» у водителей занимала до 120 минут, а вот перегрузка – это целые часы и дополнительные потребности – в логистических центрах, площадях, ресурсах. Это отразится на сроках и стоимости доставки. Будет ли в плюсе Польша?

Василий Протасовицкий, водитель-международник:

Я думаю, от этого они не выиграют. Но выиграют наши. Потому что если брать стоимость операций, которые проводятся у нас, то перегруз стоит гораздо дороже, чем перецеп. Это будет плюс для наших, для нашей экономики. Поляки и литовцы перекрыли все грузоперевозки по Европе, все польские и литовские фирмы. Украинцев не так много. Специалисты констатируют: рынок европейских перевозок за последний год стремительно просел. Первый квартал 2023 года показывает, что в Германию поток снизился более чем на 70 %, в Латвию – почти на 80, в Польшу – на 85, а в Литву и вовсе почти на 90 % по сравнению с прошлым годом. Да и о скором «выздоровлении» отрасли говорить не приходится. Судя по поведению наших ближайших западных соседей, к болезни добавляются лишь новые симптомы. Вопрос в другом – станут ли они смертельными?

Александр Федосевич, водитель-международник:

Вопрос решится. Но понимаете, станут больше очереди. Вот в чем дело. Приехали, прицеп перецепили, и машины опять уехали. А так очередь будет создаваться на перегрузку.

Андрей Манчук, водитель-международник:

Товары подорожают, так как логистика станет дороже. Все будет хуже. Проиграет конечный потребитель. Вот и все. Так как логистика увеличится. Эти перегрузы все будут в счет товара всчитываться. Чтобы доставить груз в страны Евросоюза, обходной маневр у водителей остался через страны Балтии. Но, опять же, Польша – крупный логистический хаб, и миновать ее могут не все перевозчики, точнее, для этого надо время.

Галина Буро, корреспондент:

Ожидалось, что поток грузов переориентируется на литовское направление. Мы приехали в пункт пропуска «Привалка». Здесь увеличение потока пока не наблюдается. Однако перевозчики не исключают, что польские запреты все же скорректируют логистические цепочки. В «Привалке» среди перевозчиков царит атмосфера подавленности. По прогнозам водителей, на смену польского вектора на литовский уйдет примерно неделя. Тогда транспортного коллапса в направлении Прибалтики не избежать. Литовец Сигитас Кирклис грустно констатирует: в одной очереди придется страдать всем: и белорусам, и россиянам, и гражданам Евросоюза.

Сигитас Кирклис, водитель-международник:

Много российских прицепов поедет сюда. Забьют все границы. Колеи как бы небольшие были, а сейчас будут большие. Это не нам решать, решают выше, а мы терпим.

Дмитрий Савыкин, водитель-международник:

Они там все решают, они там принимают эти законы, а страдают только перевозчики и грузополучатели.

Руслан Селивестров, водитель-международник:

Просто водители будут стоять и жить в очередях. Это все деньги, за все нужно платить, за перегрузку нужно платить, в конце концов все вытекает на товарах. Польские власти в своем безумии уже совсем границ не видят, даже своих же друзей – Литвы. Ее службам сейчас на пунктах пропуска придется работать вдвойне, их подставили. Поговаривают, среди литовских стражей границы зреет недовольство такими панскими эскападами. Вот такая дружба по-европейски.

Сергей Сарело, водитель-международник:

Польская будет отдыхать, да, литовцы будут работать. Они и так жалуются, что у них нет персонала для того, чтобы увеличить работу свою. Так что я не знаю просто, что дальше будет. Реакция белорусского МИДа не заставила себя ждать.