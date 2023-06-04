Лукашенко: «Чтобы было так, как в президентской больнице». Как улучшат состояние районных клиник?

2024-й, а вернее, 1 января – дедлайн, который озвучил Президент для всей системы здравоохранения по реализации той дорожной карты, которая расписана и уже законодательно принята. Но ясное дело, что за день все проблемы не устранить, так что уже надо начинать лечение системы, а не разводить руками и запускать ситуацию. Как? Лайфхак от Александра Лукашенко. Помимо критики, если кто-то плохо слышал, 23 мая звучала и такая мысль.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Садитесь! Сейчас не дискуссии время, сейчас надо привести… Вот есть ЦРБ, центральная районная больница. Есть забор. Восстановите забор этой больницы, если надо, но они все в нормальном состоянии заборы. И начинайте внутри от забора косить. Косите, косите, столкнулись с главным корпусом. Пошли в главный корпус. Ступеньки, двери, потолки, крыша, покраска и прочее. Губернаторам с председателями райисполкомов дошлифовать до идеального состояния. Чтобы было так, как в президентской больнице, где вы лечитесь и я тоже. Вот чтобы было так! Лечение, протоколы, нормативная или правовая у вас там база, приводите все в порядок, это не проблема сделать за несколько, за полтора-два месяца. Начинайте диагностику ранних заболеваний, или как у вас они там называются. Начинайте с этого, не ждите пока нормативно-правовую базу, протоколы заменим, а потом людей начнем лечить. Немедленно начинайте!

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы ввели уже минимальные сроки обследования. И ведем в целом по онкологии.

Александр Лукашенко:

Дмитрий Леонидович, если я приеду в район, ты же меня знаешь, я человек подвижный – сел в вертолет, через час я в любой точке, как Кочанова говорила. И возьму с собой Косинца и человека с комиссии. У меня такие есть. Вот они за полдня раньше приедут, посмотрели, я прилетаю, они мне докладывают. Не дай бог не так!