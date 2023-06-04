Лукашенко: «Чтобы было так, как в президентской больнице». Как улучшат состояние районных клиник?
Новости Беларуси. 2 июня Президент подписал распоряжение «О повышении эффективности работы системы здравоохранения», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
2024-й, а вернее, 1 января – дедлайн, который озвучил Президент для всей системы здравоохранения по реализации той дорожной карты, которая расписана и уже законодательно принята. Но ясное дело, что за день все проблемы не устранить, так что уже надо начинать лечение системы, а не разводить руками и запускать ситуацию. Как? Лайфхак от Александра Лукашенко. Помимо критики, если кто-то плохо слышал, 23 мая звучала и такая мысль.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Садитесь! Сейчас не дискуссии время, сейчас надо привести… Вот есть ЦРБ, центральная районная больница. Есть забор. Восстановите забор этой больницы, если надо, но они все в нормальном состоянии заборы. И начинайте внутри от забора косить. Косите, косите, столкнулись с главным корпусом. Пошли в главный корпус. Ступеньки, двери, потолки, крыша, покраска и прочее. Губернаторам с председателями райисполкомов дошлифовать до идеального состояния. Чтобы было так, как в президентской больнице, где вы лечитесь и я тоже. Вот чтобы было так! Лечение, протоколы, нормативная или правовая у вас там база, приводите все в порядок, это не проблема сделать за несколько, за полтора-два месяца. Начинайте диагностику ранних заболеваний, или как у вас они там называются. Начинайте с этого, не ждите пока нормативно-правовую базу, протоколы заменим, а потом людей начнем лечить. Немедленно начинайте!
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы ввели уже минимальные сроки обследования. И ведем в целом по онкологии.
Александр Лукашенко:
Дмитрий Леонидович, если я приеду в район, ты же меня знаешь, я человек подвижный – сел в вертолет, через час я в любой точке, как Кочанова говорила. И возьму с собой Косинца и человека с комиссии. У меня такие есть. Вот они за полдня раньше приедут, посмотрели, я прилетаю, они мне докладывают. Не дай бог не так!
Критикуя, предлагай в действии. Таким должен быть подход руководителя любого уровня и в любой сфере. Не надо придумывать и прописывать сотни обходных путей, нужно просто взяться за устранение проблем, пусть маленькими шагами, но идти. А не просто вздыхать и смиряться с, в общем-то, не самыми «смертельными» диагнозами.
Лукашенко: «Медицина получает огромные деньги!» Как управленцы решают проблемы в здравоохранении?
Александр Лукашенко:
1 января – больше повторять не буду. И задач ставить не собираюсь. Они все поставлены, они все вскрыты. Это наше здоровье, нет здоровья – нет человека, нет работы. Нет страны. Поэтому это надо иметь в виду. Если бы не могли, с вас бы и спроса не было. Но мы же можем. Мы создаем свою страну. Мы многое сделали. Давайте это дошлифуем, чтобы детям досталось!
Сразу после новогодних праздников в будущем январе Александр Лукашенко вновь соберет совещание по теме здравоохранения. Спросит об успехах и результатах по каждому пункту. И несомненно, по итогам такого консилиума будут приняты наиважнейшие решения.