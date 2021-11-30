Лукашенко: «Крым де-факто – это российский Крым, после референдума и де-юре Крым стал российским»

Новости Беларуси. «Поражает готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы». Именно по этому лаконичному предложению можно понять, под каким именно впечатлением остался известный Дмитрий Киселев после интервью с Александром Лукашенко. Говорили долго и детально. О двусторонних отношениях Беларуси и России, интеграции в рамках Союзного государства, конституционной реформе в стране, миграционном кризисе на границе с ЕС и о том, чей же Крым. О последнем пункте нашего Президента спрашивали уже много раз. Вот вам и доступный ответ. Для Киселева это первая встреча с белорусским лидером. И как он после признается журналистам: интервью с Президентом Лукашенко для него – своеобразное «человеческое открытие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Крым де-факто – это российский Крым, после референдума и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы оно там протекторатом, руководством, чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькие старшие детки были. Один был Витя у меня. Это и мой Крым, понимаете? Мне президент предложил, говорит: давай когда-нибудь отскочим. Когда мы на катере, на шхуне «болтались» в Черном море, раз об этом речь зашла, я говорю: показал бы Крым. Он говорит, что нет вопросов. Только я говорю: давай на самолете, а не на этой лодке, потому что, оказывается, сутки туда надо топать на этой шхуне. А на самолете долетел. И говорю, второе условие – Севастополь. Потому что я, прилетая в Крым, всегда приземлялся в Севастополе. Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе, военно-космических сил. Там раза три об этом говорили. И он должен сам определиться, когда удобнее будет, время, теплее, чтобы дождя не было и прочее. Я говорю: когда пригласишь, тогда и полетим. Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Это уже масло масляное. Хотя ни для меня, ни для Путина это не секрет. Более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет.

Уже после интервью Дмитрий Киселев рассказал журналистам, что первая его встреча с белорусским лидером и это интервью стали своеобразным «человеческим открытием». Было искренне, а что-то даже поразило.

Киселев высказался о разговоре с Лукашенко. Какие у него впечатления и когда можно будет посмотреть интервью – подробнее здесь.

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