Лукашенко: «Перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами, ваши проблемы»

Новости Беларуси. «Поражает готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы». Именно по этому лаконичному предложению можно понять, под каким именно впечатлением остался известный Дмитрий Киселев после интервью с Александром Лукашенко. Говорили долго и детально. О двусторонних отношениях Беларуси и России, интеграции в рамках Союзного государства, конституционной реформе в стране, миграционном кризисе на границе с ЕС и о том, чей же Крым. О последнем пункте нашего Президента спрашивали уже много раз. Вот вам и доступный ответ. Для Киселева это первая встреча с белорусским лидером. И как он после признался журналистам: интервью с Президентом Лукашенко для него – своеобразное «человеческое открытие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ксения Худолей, корреспондент:

Во Дворце Независимости снова софиты и телекамеры. На этот раз у нашего Президента беседа с одним из главных медийных лиц российской журналистики. Разговор с Дмитрием Киселевым длился больше двух с половиной часов. И надо сказать, было поднято немало острых тем. Ситуация на белорусско-польской границе с точки зрения Александра Лукашенко, вопрос напрашивается сам собой. И наш Президент откровенно высказался и насчет кризиса с беженцами, и насчет подходов Евросоюза к этой проблеме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда европейцы разорвали договор о реадмиссии, я прямо заявил: ну что ж, вы разорвали этот договор, перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами, ваши проблемы. Но я вас, говорю, больше защищать так, как в прошлом году, не буду. Они же это все слышат, и организаторы. Они их пригласили сюда. Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:

В чем смысл реадмиссии? Александр Лукашенко:

Если с нашей территории попали туда люди, мы их забирали и размещали здесь, в лагерях. Лагеря должны были они построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их оттуда забирать.

Дмитрий Киселев:

Они разорвали этот договор? Александр Лукашенко:

Они первыми, и не хотят обсуждать сейчас эту тему. Когда мы с президентом Путиным об истоках говорили, я ему сказал, что отсюда все началось. Санкции. Слушай, Дмитрий Константинович, тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят: «Защищай меня». Я честно им об этом заявил в самом начале. Ребята, вы пошли на обострение отношений. Вы нас обвиняете в этом самолете и прочее, хотя ни одного факта на столе нет. Вы начали удушение Беларуси. Дмитрий Киселев:

Юридически позиция Беларуси безукоризненная. Я говорил об этом в эфире. Не знаю, слышали его или нет.