«Я должен предвидеть, что произойдёт, чтобы не получилось, как в 1941 году». Что сказал Лукашенко о военном усилении?
Новости Беларуси. «Поражает готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы». Именно по этому лаконичному предложению можно понять, под каким именно впечатлением остался известный Дмитрий Киселев после интервью с Александром Лукашенко. Говорили долго и детально. О двусторонних отношениях Беларуси и России, интеграции в рамках Союзного государства, конституционной реформе в стране, миграционном кризисе на границе с ЕС и о том, чей же Крым. О последнем пункте нашего Президента спрашивали уже много раз. Вот вам и доступный ответ. Для Киселева это первая встреча с белорусским лидером. И как он после признался журналистам: интервью с Президентом Лукашенко для него – своеобразное «человеческое открытие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
То, что на границе происходит военное усиление, Александр Лукашенко расценивает как провокационные действия в нашу сторону. Президент отметил: учитывая маневры НАТО в Прибалтике и Украине, Беларусь имеет свой план реагирования на любую попытку создать конфликт на границе. Белорусский лидер также прокомментировал недавнее заявление НАТО о возможном перемещении ядерного оружия на восток Европы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Начали эти маневры в Польше, в Латвии, Литве и Украине. Что должен я делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, поддаться на эти, но я-то должен предвидеть, что произойдет, чтобы не получилось, как в 1941 году. Сталин всем говорил: «Не поддаваться на провокации». Сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась. Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт. На границе Прибалтики, Польши и Украины. К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, украинцы, ну, как обычно. Небо закрыли раньше, чем Евросоюз и американцы, для белорусских перелетов самолетов, точно так и здесь.
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