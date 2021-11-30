«Я должен предвидеть, что произойдёт, чтобы не получилось, как в 1941 году». Что сказал Лукашенко о военном усилении?

Новости Беларуси. «Поражает готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы». Именно по этому лаконичному предложению можно понять, под каким именно впечатлением остался известный Дмитрий Киселев после интервью с Александром Лукашенко. Говорили долго и детально. О двусторонних отношениях Беларуси и России, интеграции в рамках Союзного государства, конституционной реформе в стране, миграционном кризисе на границе с ЕС и о том, чей же Крым. О последнем пункте нашего Президента спрашивали уже много раз. Вот вам и доступный ответ. Для Киселева это первая встреча с белорусским лидером. И как он после признался журналистам: интервью с Президентом Лукашенко для него – своеобразное «человеческое открытие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что на границе происходит военное усиление, Александр Лукашенко расценивает как провокационные действия в нашу сторону. Президент отметил: учитывая маневры НАТО в Прибалтике и Украине, Беларусь имеет свой план реагирования на любую попытку создать конфликт на границе. Белорусский лидер также прокомментировал недавнее заявление НАТО о возможном перемещении ядерного оружия на восток Европы.