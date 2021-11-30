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Решит две основные задачи. Чем именно будет заниматься Центр защиты персональных данных?

30 ноября 2021 19:30
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Новости Беларуси. 30 ноября по всему миру отмечают Международный день информационной безопасности. Наша страна, давно столкнувшаяся с киберпреступностью, выработала свои механизмы защиты данных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решит две основные задачи. Чем именно будет заниматься Центр защиты персональных данных?-1

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:
Центр будет работать по основным двум направлениям, две основные задачи будет решать. Первая связана с реализацией норм закона и с принятием мер по защите персональных данных. Делаться это будет по ряду направлений. Это и проведение информационно-разъяснительной работы. На этом направлении будет делаться упор деятельности Центра, потому что основной задачей будет предотвратить нарушение законодательства, чем потом действовать уже по факту нарушения. Будут приниматься меры, направленные на осуществление контроля за соблюдением законодательства по защите персональных данных в самых разных формах. А вторая важная задача связана с проведением обучения как по тематике защиты персональных данных, так и по вопросам технической и криптографической защиты информации.

30 ноября – Международный день информационной безопасности. Как с этим обстоят дела в Беларуси – подробнее здесь.

# Государственная информационная политика # общество # Андрей Гаев # Константин Герцев # Фотофакт

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