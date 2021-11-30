30 ноября – Международный день информационной безопасности. Как с этим обстоят дела в Беларуси?

Новости Беларуси. 30 ноября по всему миру отмечают Международный день информационной безопасности. Наша страна, давно столкнувшаяся с киберпреступностью, выработала свои механизмы защиты данных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Персональные данные – валюта 21 века. Переоценить их важность и ценность сегодня вряд ли получится. Владеешь личной информацией о человеке – считай, владеешь самим человеком. В открытом доступе покупают и продают базы телефонных номеров, контактов, интернет-аккаунтов. Сегодня существуют целые биржи персональных данных, которыми активно и, надо сказать, не без успеха пользуются мошенники. Ежегодно сотни тысяч людей по всему миру, в том числе и белорусы, становятся жертвами преступников. Обозначить правовой механизм решения данной проблемы – задача, поставленная перед белорусскими парламентариями еще в 2018 году. Однако постоянно меняющаяся ситуация в киберпреступном мире позволила только в ноябре 2021 года принять соответствующий современным вызовам закон.

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прежде всего мы думали разрабатывать закон, чтобы защитить наших граждан в плане утечки информации, которая могла бы явиться уловкой для мошенников, которые зачастую пользуются... Предупреждает нас Министерство внутренних дел и другие структуры ведомства в плане того, что снимаются деньги с карточек, поступают звонки каким-то образом. Люди доверчиво к этому относятся, предоставляют свои данные, паспортные данные. Потом получаются некрасивые ситуации, когда пропадают деньги с карточек, снимаются или люди берут кредиты непонятные.

Вдобавок и события августа 2020-го еще раз напомнили о значимости этого вопроса. Развитие системы безопасности личных данных граждан было четко обозначено главой государства.

«Я хотел бы услышать результаты». Как будут защищать персональные данные белорусов – подробнее здесь.

Как итог – в конце октября свою работу начал Национальный центр по защите персональных данных. Подобные организации существуют во многих развитых странах мира: США, Китае, Японии, Нидерландах. Специалисты сходятся во мнении: лучшего института для эффективной реализации закона нет.