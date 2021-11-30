«Час и скидка закончится». Какие хитрости могут использовать магазины во время распродаж?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Вот чем хороши все-таки интернет магазины, где нет таких толп, мне нравится, они еще ставят часики, и мы понимаем, что у нас осталось, например, час и скидка закончится.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Это уловка, Анжела?
Анжела Галустова, заместитель начальника отдела коммерческой службы:
Не могу сказать про интернет-торговлю. Но я думаю, что что-то в этом есть.
Алена Родовская:
Какие есть главные уловки, вот главные хитрости? Цвет, выкладка товара.
Анжела Галустова:
По сути дела никаких хитростей нет, понимаете? Все равно, конечный выбор – какие бы хитрости кто не придумывал, скажем так, не использовал – остается за покупателем. И этот выбор, кроме вас, не совершает никто.
Алена Родовская:
Когда залежалый товар ставят в начале магазина с красивой ценой, понятное дело, что это инстинкт, мы подойдем сразу, это посмотрим.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мерчендайзеры хитрые, которые этому учатся в университетах.
Елена Кругликова:
А какие вещи нельзя покупать на распродажах? Может быть, продукты? Можно продукты? Тоже бывают акционные товары, да? Что еще нельзя покупать?
Александра Мытникова, шопоголик:
А почему нет?
Елена Кругликова:
Может быть бытовая техника? Залежи какие-то. Мне кажется, давайте будем честными, все-таки в «черную пятницу» большинство хотят избавиться от товаров, который лежит уже годами, валяется, грубо говоря, на складе. И такой психологический прием, что купят этот товар и, может быть, что-нибудь захватят из новой коллекции. Ну не просто же так пришли?
Светлана Агарвал, певица:
Время эксплуатации надо смотреть, если это какие-то бытовые товары. Если это продукты, то, естественно, нужно смотреть срок годности. Но меня, например, не прельщают. То есть я сразу думаю: «Так здесь скидки, наверное, уже испортятся скоро». Поэтому я пошла, уже смотрю свежее. То есть к продуктам я очень аккуратна отношусь.
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