«Час и скидка закончится». Какие хитрости могут использовать магазины во время распродаж?

Елена Кругликова , ведущая ток-шоу: Вот чем хороши все-таки интернет магазины, где нет таких толп, мне нравится, они еще ставят часики, и мы понимаем, что у нас осталось, например, час и скидка закончится.

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Анжела Галустова, заместитель начальника отдела коммерческой службы:

Не могу сказать про интернет-торговлю. Но я думаю, что что-то в этом есть.

Алена Родовская:

Какие есть главные уловки, вот главные хитрости? Цвет, выкладка товара.

Анжела Галустова:

По сути дела никаких хитростей нет, понимаете? Все равно, конечный выбор – какие бы хитрости кто не придумывал, скажем так, не использовал – остается за покупателем. И этот выбор, кроме вас, не совершает никто.

Алена Родовская:

Когда залежалый товар ставят в начале магазина с красивой ценой, понятное дело, что это инстинкт, мы подойдем сразу, это посмотрим.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мерчендайзеры хитрые, которые этому учатся в университетах.

Елена Кругликова:

А какие вещи нельзя покупать на распродажах? Может быть, продукты? Можно продукты? Тоже бывают акционные товары, да? Что еще нельзя покупать?

Александра Мытникова, шопоголик:

А почему нет?

Елена Кругликова:

Может быть бытовая техника? Залежи какие-то. Мне кажется, давайте будем честными, все-таки в «черную пятницу» большинство хотят избавиться от товаров, который лежит уже годами, валяется, грубо говоря, на складе. И такой психологический прием, что купят этот товар и, может быть, что-нибудь захватят из новой коллекции. Ну не просто же так пришли?