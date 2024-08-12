Лукашенко – Каранкевичу: за тобой остаётся ещё устранение последствий бурелома

Какими должны быть руководители на местах? Быть ли второй АЭС в Беларуси? С кого будут спрашивать за ликвидацию последствий урагана? И над чем необходимо поработать Брестской области. Эти вопросы сегодня обсуждались во Дворце Независимости. Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подробно остановился на задачах для каждого назначенца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сложный, ответственный, даже так – стратегический участок государственной службы, курировать промышленность и энергетику в правительстве теперь будет Виктор Каранкевич. Экс-министр энергетики показал себя в деле во время устранения последствий урагана. Он руководитель новой формации, сугубо независимого периода белорусской государственности. Предшественник, а ныне губернатор Брестской области, обещает наставничество и помощь в решении незакрытых гештальтов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кроме всего прочего, за тобой остаются еще последствия всякого этого бурелома и так далее. Это надо сделать – то, о чем мы говорили. Тем более сейчас возможностей даже больше. Надо приводить в порядок нам эти сети, посмотреть, где что нужно сделать. И вместе с новым министром [министром энергетики назначен Алексей Кушнаренко, который возглавлял «Белтопгаз» – прим. ред.] поработай. Передай ему все, о чем мы говорили и все, что нужно сделать. Петр Александрович, над тобой тоже ввести в курс дела…

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Нет вопросов, все расскажем, все покажем…

– Значит на тебе это тоже висит, чтобы ты нашел время и свое место в тех вопросах, которые остались не доделаны. Я только боюсь, Виктор Михайлович, что вы там из-за характера такого аккуратного и по молодости осторожничать начнете. Но вы должны понимать, что спокойной жизни не будет. И промышленность – это основа страны, экономики. Она должна давать результат. Виктор Каранкевич в правительство идет с планами по расширению ассортимента продукции. Освоить пока незнакомые горизонты готовы быстрее, чем энергетики устранили последствия стихи.