Пархомчик анонсировал создание нового предприятия в Барановичах

Ответственным за брестский регион теперь будет Петр Пархомчик, прежде работавший в должности заместителя премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – Пархомчику: «Нам надо серьезно в Брестской области поработать с промышленностью». Подробности.

Новый губернатор наведет порядок в вопросах сельского хозяйства, уверен Президент. Однако глава государства подчеркнул: должность вице-премьера отличается от председателя облисполкома. Во втором случае речь о самостоятельной работе и персональной ответственности за весь регион.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Президент надеется, что мы сможем развернуть широкомасштабную работу как в области импортозамещения, инвестиционного развития промышленности, создадим какие-то новые предприятия. Уже есть такие планы, которые были согласованы с губернатором, постараемся определенные моменты по созданию нового абсолютно предприятия к концу этого года в городе Барановичи организовать.

Кроме того, новому председателю Брестского облисполкома Президент поручил завершить все задачи на прежнем месте работы, не перекладывать их на нового вице-премьера. Им назначен Виктор Каранкевич, теперь уже экс-министр энергетики.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Самое главное – это качество выпускаемой продукции, расширение ассортимента за счет внедрения нового современного оборудования, модернизации действующих предприятий и создания новых производств. Особое внимание будет уделяться импортозамещению, которое будет востребовано как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Общение по газовой сфере, энергетической с коллегами из Российской Федерации будет помогать в дальнейшем в рамках взаимодействия с российскими коллегами по другим, новым направлениям.