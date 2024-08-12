Отдых за пределами бомбёжек и страха – более 40 ребят из Донбасса прибыли на оздоровление в Беларусь
Из войны в мир и спокойствие! Более 40 ребят из Донбасса в возрасте от 8 до 15 лет прибыли в Беларусь. Наша страна уже не в первый раз принимает детей, которые пострадали от боевых действий, это поручение Президента. Оздоровительный лагерь «Радуга» в Лиозненском районе на ближайшие несколько недель станет домом для тех, кто ежедневно наблюдает за взрывами снарядов и стрельбой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша съемочная группа встретилась с ребятами из Донецка, Горловки, Макеевки и Новоазовска.
Об отдыхе за пределами бомбежек и страха – в сюжете Александры Ходюковой.
В гостях хорошо, а дома – летают снаряды. Часто приходится прятаться в подвале. Такое детство у ребят из Донецка, Горловки, Макеевки и Новоазовска.
Десятилетний Егор Баранов признается, в Беларуси получилось отвлечься, но не забыть, поэтому и воспоминания так эмоциональны.
Егор Баранов, житель Донецка:
В Пролетарском районе не бомбят. Да, там бывают прилеты, летают самолеты часто, ПВО летает… Часто это бывает, но это самый тихий район, который есть в Донецке. В Петровском, Кировском бомбят каждые 15 минут, а у нас ПВО может летать через день, но все равно страшно, осколки от ракеты могут упасть, взорвалась громко, осколки могут в дом попасть, повыбивать стекла.
На летние каникулы в Витебскую область приехали 43 ребенка. Это ребята из неполных и многодетных семей, сироты и те, кто потерял родителей в ходе боевых действий. Они стали участниками программы фонда Алексея Талая по оздоровлению и реабилитации детей Донбасса в Беларуси. Программу пребывания в северном регионе составляли с учетом пожеланий юных гостей. Поддержать детей приезжают не только волонтеры, но и творческие команды.
А сотрудники МЧС устроили для них дискотеку под дождем.
Татьяна Яловая, воспитатель детского лагеря «Радуга»:
Этот детский оздоровительный лагерь находится на территории соснового леса, конечно, хотелось дышать свежим воздухом, находиться на улице. Погода прекрасная, настроение замечательное. Дети играют, всегда интересные мероприятия, конкурсы. Вчера была дискотека, просмотр кинофильма. Взаимосвязь идет, знакомства, общение. Думаю, все самое интересное еще впереди.
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