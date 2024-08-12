Отдых за пределами бомбёжек и страха – более 40 ребят из Донбасса прибыли на оздоровление в Беларусь

Из войны в мир и спокойствие! Более 40 ребят из Донбасса в возрасте от 8 до 15 лет прибыли в Беларусь. Наша страна уже не в первый раз принимает детей, которые пострадали от боевых действий, это поручение Президента. Оздоровительный лагерь «Радуга» в Лиозненском районе на ближайшие несколько недель станет домом для тех, кто ежедневно наблюдает за взрывами снарядов и стрельбой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша съемочная группа встретилась с ребятами из Донецка, Горловки, Макеевки и Новоазовска. Об отдыхе за пределами бомбежек и страха – в сюжете Александры Ходюковой.

В гостях хорошо, а дома – летают снаряды. Часто приходится прятаться в подвале. Такое детство у ребят из Донецка, Горловки, Макеевки и Новоазовска. Десятилетний Егор Баранов признается, в Беларуси получилось отвлечься, но не забыть, поэтому и воспоминания так эмоциональны.

Егор Баранов, житель Донецка:

В Пролетарском районе не бомбят. Да, там бывают прилеты, летают самолеты часто, ПВО летает… Часто это бывает, но это самый тихий район, который есть в Донецке. В Петровском, Кировском бомбят каждые 15 минут, а у нас ПВО может летать через день, но все равно страшно, осколки от ракеты могут упасть, взорвалась громко, осколки могут в дом попасть, повыбивать стекла. На летние каникулы в Витебскую область приехали 43 ребенка. Это ребята из неполных и многодетных семей, сироты и те, кто потерял родителей в ходе боевых действий. Они стали участниками программы фонда Алексея Талая по оздоровлению и реабилитации детей Донбасса в Беларуси. Программу пребывания в северном регионе составляли с учетом пожеланий юных гостей. Поддержать детей приезжают не только волонтеры, но и творческие команды.

А сотрудники МЧС устроили для них дискотеку под дождем.