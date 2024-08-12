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Международная программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси

12 августа 2024 17:13
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Волонтеры Беларуси и России обменяются опытом работы в рамках международной программы «Миссия Добро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она стартовала сегодня, 13 августа. Проект реализуется благодаря совместной работе Белорусского Красного Креста, Ассоциации волонтерских центров и Россотрудничества.

Международная программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси-1

В Минск прибыли социальные работники и специалисты по оказанию первой помощи из разных регионов России. На протяжении двух недель будут проходить тренинги и практические занятия. Одно из направлений – организация помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. В Беларуси накоплен большой опыт в этой сфере. Еще одно направление – работа с инвалидами, содействие их социальной адаптации. Так, пройдут мастер-классы по арт-терапии. К примеру, создание плетеных картин – такая технология позволяет развить мелкую моторику рук.

Международная программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В этот раз мы затронули тему, естественно, помощь людям с ментальными расстройствами. Мы говорим о детях-инвалидах, мы говорим о взрослых-инвалидах, мы говорим о людях, страдающих и живущих с психическими заболеваниями для того, чтобы помочь этим категориям людей быстрее и лучше социализироваться в обществе.

Международная программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси-7

Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси:
Одной из дополнительных целей миссии является установление контактов, дружеских связей и создание неформальной общей среды, в которой наши волонтеры, наши профессионалы в сферах, связанных с оказанием помощи тем или иным слоям населения, могли бы сами уже горизонтально обмениваться опытом, обмениваться накопленными практиками и работать сообща для решения многих общих проблем.

Международная программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси-10

В рамках проекта волонтеры также проведут индивидуальные консультации для детей с инвалидностью и их родителей. Международная программа «Миссия добро» проводится в Беларуси уже в третий раз. Позволяет внедрять лучшие достижения в работе друг друга.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Дмитрий Шевцов

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