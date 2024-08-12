Лукашенко: Любань должна стать второй столицей наших шахтёров

С согласования кандидатов в местные органы власти начался кадровый день во Дворце Независимости. Президент дал согласие на назначение первого заместителя председателя Витебского облисполкома, а также глав четырех районов: Волковысского, Любанского, Быховского и Осиповичского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Президент, работа назначенцев особенно тесно связана с сельскохозяйственной деятельностью. На прошлой неделе о стратегии развития АПК много говорили на примере Шкловского и Оршанского районов. Первоначальное требование главы государства ко всем – элементарный порядок на земле. К сожалению, в отдельных районах с этим проблемы. Не меньше внимания предстоит уделить промышленности. В частности, речь о Любанском районе: здесь возобновили строительство горно-обогатительного комбината. Предприятие перешло в государственную форму собственности и должно начать работу уже 1 июня 2025 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Была поставлена задача, что город Любань должен стать второй столицей наших шахтеров. В ближайшее время я буду на этом комбинате, который строится, и вы, пожалуйста, наведите порядок (насколько возможно) на стройке. И имейте в виду, если оно государственное, оно сильно должно приложиться, как это было в Петрикове, к Любанскому району. Как бы ни было сложно, спрос на минеральные удобрения очень серьезный. Не только внутри нашей страны, но и на внешних рынках. И какую-то лишнюю копейку они смогут инвестировать в Любанский район. Я уже не говорю, что районный центр должен преобразиться и там должно идти строительство жилья для тех работников, кто будет работать на этом горно-обогатительном комбинате.

Навести порядок в своих районах – общая задача для каждого из сегодняшних назначенцев. Надуманных оправданий Президент не примет, как и белорусский народ. Потому необходима систематизация в решении существующих вопросов сельскохозяйственной и промышленной сферы. Хаоса, как подчеркнул глава государства, быть не должно.