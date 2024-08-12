Лукашенко объяснил назначение Пархомчика на должность главы Брестской области

Какими должны быть руководители на местах? Быть ли второй АЭС в Беларуси? С кого будут спрашивать за ликвидацию последствий урагана? И над чем необходимо поработать Брестской области. Эти вопросы сегодня обсуждались во Дворце Независимости. Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подробно остановился на задачах для каждого назначенца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Персоны такого уровня всегда на контроле Первого, а их деятельность на поверхности. Первое назначение кадрового понедельника касается первого региона. Кресло губернатора Брестской области было вакантно полтора месяца. При Юрии Шулейко область просто из передовой в АПК стала по многим показателям первой – и его пригласили в правительство курировать развитие сельского хозяйства всей страны. Найти замену было непросто, присматривались ко многим тяжеловесам управленческого олимпа. В итоге Петру Пархомчику пришлось отложить даже отпуск.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты все собирался куда-то уехать на отдых, а тут, оказывается, в самое горячее место. Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Смена места работы – это новые вызовы, поэтому...

Петр Пархомчик, ас промышленности. Отвлекался только на службу в ВДВ. Путь от заводского цеха до кабинета профильного вице-премьера прошел за 48 лет. А на два его служения в качестве заместителя главы правительства пришелся нелегкий период санкций, поиска новых и дальних рынков сбыта, выполнения порой эксклюзивных заказов российской промышленности. Это назначение под конкретные задачи.