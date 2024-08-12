Белорусский хлеб – вне политики. Рассказываем, в каких странах его полюбили и как готовят к экспорту

Продовольственная безопасность – главная задача всей уборочной кампании. При этом Беларусь обеспечивает хлебом не только свой народ. Сегодня наши изделия поставляют в 15 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно любят белорусский каравай в России, на долю которой приходится почти 90 % продаж нашей хлебобулочной продукции. Между тем, хлеб из Синеокой оказался вне политики: сегодня его покупают, в том числе Германия и Америка. Какие технологии позволяют белорусским пекарям отправить свою продукцию в такую дальнюю дорогу с гарантией 100-процентного качества и почему наш каравай всегда в тренде, знает Юлия Мычка.

Этот водопад из дрожжевого теста уже через час превратится в ароматный хлеб. Буквально несколько минут и пышная масса выпрыгивает из чана. И здесь важно не зевать. Ее подхватят женские руки и повезут в самое сердце хлебобулочного цеха, где из 180 килограммов теста сформируют 160 порций хлеба. Но прежде чем отправить его в печь, караваю нужно отдохнуть. Колыбель из натуральных тканей – часовой причал перед большой дорогой.

Конкретно этот ароматный хлеб готовят к дальнему пути. В дороге он проведет две недели. И украсит чей-то стол за 11 тысяч километров – в Южно-Сахалинске. Его ароматные коллеги по цеху отправятся во Владивосток, Германию и Америку.

Светлана Рыбкова, главный технолог Могилевской булочно-кондитерской компании:

Более 15 лет назад на четвертом производстве прошла модернизация, где была установлена камера шоковой заморозки – была освоена технология замораживания хлебобулочных изделий, благодаря которой мы теперь поставляем хлеб по всему миру.

Белорусский хлеб оказался вне политики – несмотря на санкции его ждут в разных уголках мира. Светлана Рыбкова:

Наши уже постоянные потребители хлеба, например, в Германии, так и говорят: ваш хлеб нравится. Наша задача в том, чтобы, когда покупатель приходит в магазин, наш хлеб всегда был на полке. И покупатель будет доволен, и мы рады.