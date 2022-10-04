Лукашенко: к Беларуси у коллективного Запада свои счёты. Четверть века им мешает наша политика

Новости Беларусь. Будет ли в нашей стране мобилизация? Готовятся ли в Беларуси к войне и участвуем ли мы в происходящем в Украине? Согласитесь, знать ответы на эти важные вопросы желает каждый белорус. И Александр Лукашенко 4 октября предельно четко на них ответил во время совещания по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насчет первой и второй темы вот такие цитаты: Беларусь не нуждается в мобилизации, но учиться военному делу «настоящим образом» необходимо. Касательно третьей: да, Беларусь принимает участие в специальной операции в Украине. Но каким образом? Важный момент. Мы не убиваем, не посылаем своих военных, а лечим людей, принимаем у себя беженцев из Украины. Вот и все участие. Без лишних домыслов. Кстати, не стоит теряться в догадках, почему президент собрал силовой блок. Все абсолютно планово. Просто необходимо проанализировать обстановку и выработать меры реагирования. Глава государства подчеркнул: никакого чрезвычайного повода нет. Какие темы обсуждали? Расскажет Евгений Пустовой.

В армейских клубах звучат песни, на полигонах – учебные взрывы. Это армейские будни. Но на каждый выезд БТР с парка техники появляются фейки – в Беларуси началась мобилизация. Генералы по-прежнему в повседневном обмундировании. А 4 октября весь цвет генералитета Беларуси собрался в Министерстве обороны. Совещание по вопросам военной безопасности возглавил главнокомандующий. Лукашенко: «Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников». Подробнее.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Одни заявляют, что хотели бы прекратить войну. Другие, наоборот, своими конкретными шагами демонстрируют продолжение этой войны. Позиция Российской Федерации нам абсолютно понятна и ясна. Не единожды президент об этом заявлял: они хоть завтра готовы сесть за стол переговоров и договариваться, трезво исходя из сложившейся ситуации. Ряд европейских стран пытается показать свое участие в помощи украинской армии и направляет ненужную им старую технику и оружие. Проводит так называемую утилизацию.

Сколько бы нас западные партнеры по континенту ни пытались испачкать любовью к военщине и обвинять нас в агрессивности, мы по-прежнему предлагаем мирные инициативы. И пока официальный Минск со всех площадок призывает сесть за стол переговоров, поборники гуманизма из Брюсселя и Женевы не замечают, как Североатлантический альянс превращает Европу в тотальный склад оружия.

Александр Лукашенко:

Если, увидите, не пойдут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит. К Беларуси у коллективного Запада свои счеты. Причем уже давно: четверть века им мешает та политика, которую мы проводим.