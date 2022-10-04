Реконструкция объездной в Лиде станет уникальным для Беларуси проектом. И вот почему

Новости Беларуси. Под Лидой началась масштабная реконструкция объездной дороги. Основные работы запланированы на 2023 год, в 2022-м – активная подготовка. По традиции крупные проекты здесь привыкли запускать максимально ярко и торжественно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж со значимого события в истории Лиды у Оксаны Семашко.

К такому вниманию при запуске новых проектов в Лиде уже привыкли. Масштабы строек впечатляют. Плечом к плечу с строителями сегодня и те, кто вскоре будет помогать более опытным товарищам. Максим пошел по стопам родителей и верит в то, что практика именно на стройке этой объездной дороги станет для него успешным стартом в карьере.

Максим Таболич, учащийся Лидского колледжа строительства:

Мне нравится. Новые технологии разрабатываются. Хотелось бы узнать, какой он будет через промежуток времени какой-то. Может быть, практика будет, отправят туда.

Безопасность, экологичность и комфорт – то, на что делают ставку сегодня при возведении нового объекта. М-11 – одна из самых оживленных трасс страны. Вблизи дачные участки, крупные промышленные предприятия, поэтому инфраструктуру развивают соответствующую.

Оксана Семашко, корреспондент:

Начинается реконструкция на довольно-таки опасном участке дороги. Здесь нередко случаются дорожно-транспортные происшествия. И поэтому на обновленной дороге будет еще безопаснее после реконструкции. Для пешеходов здесь обустроят три подземных пешеходных перехода, а для велосипедистов выделят отдельную дорожку.

Всего обновится порядка 15 километров дороги. Она будет пролегать вплотную к крупным промышленным предприятиям, которых со временем здесь станет еще больше, как и новых рабочих мест. Транзитный грузовой транспорт пустят в объезд самой Лиды, что улучшит экологическую ситуацию в городе и снизит нагрузку на его основные магистрали. «У нас есть деньги». На реконструкцию объездной дороги в Лиде выделят 50 миллионов рублей.

Аналогов этому проекту еще нет. При реконструкции М-11 будут использованы самые современные коммуникации и принципиально практичные технологии строительства. Здесь наладят освещение, ливневку, построят две кольцевые развязки. А над железнодорожными путями и второстепенной автодорогой появится путепровод.